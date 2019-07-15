【跆拳道】韓籍教練帶領4小將衝出香港　挑戰亞洲少年品勢錦標賽

第十屆亞洲少年跆拳道錦標賽暨第五屆亞洲少年跆拳道品勢錦標賽，即將在本月19-22日於約旦首都安曼舉行。賽事將由亞洲跆拳道聯盟（World Taekwondo Asia）屬會之一的約旦跆拳道協會（Jordan Taekwondo Federation）主辦。

賽事除了包括對打搏擊項目（Kyorugi）外，亦包含公認品勢（Recognized Poomsae）及自由品勢（Freestyle Poomsae）項目。由於是少年比賽，所以參加者均是年齡介乎15-17歲的年輕選手，當中大多都是跆拳道界的「明日之星」。



（左起）秦蔚瑩、陳詩淇、教練金成訓、陳頌賢、林雍嵐。（圖片由受訪者提供）

是次香港跆拳道協會共派出4名年輕運動員（3女1男）：陳頌賢、林雍嵐、秦蔚瑩、陳詩淇，由韓籍教練金成訓及資深師範趙美玲帶隊，將會參與男女子品勢賽事。香港代表隊已於今天稍早時間在機場出發，遠赴約旦。



近年香港跆拳道品勢發展迅速，在不少國際賽事都能取得不俗成績。例如在去年的亞運中，港隊便成功派出4名品勢運動員出賽。

關於去年亞運的訪問：

【亞運會2018】跆拳道港隊今早出發 挑戰亞運品勢搏擊項目

【亞運會2018】香港跆拳道品勢隊賽後訪問

自去年起，香港跆拳道協會為提升本地品勢運動員水平，請來海外教練執教，帶領運動員接受世界級品勢訓練。今次將會是韓籍教練金成訓執教以來，第二次帶領香港隊出陣海外賽事，對上一次是去年世界錦標賽。

品勢賽事將會在當地時間7月19日舉行，請大家一同支持香港運動員。

