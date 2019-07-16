【UFC】Ryan Hall 陀螺打法再羸比賽　Faber 回歸第一回合KO對手

寢技高手 Ryan Hall 這次勝出不是因為地戰控制，而是在立技上擊敗對手。比賽中他多次重擊對手Darren Elkins，但之所以可以這樣做，其實也跟他的寢技有關。 另一方面，這次比賽在加州舉行，本來已退休的「加州男孩」Urijah Faber 則因而回到賽場，並於第一回合就KO對手Ricky Simon，送主場朋友一份大禮。

▍陀螺十八跌 Ryan Hall

這場比賽中， Ryan Hall 能多次毫無忌諱的用踢技以及旋轉攻擊，正正是因為自己的地戰技術比對方Darren Elkins高出太多。

只要保持距離，他就踢；對方在踢的時機進攻，就順勢跌低，然後用Imanari roll看看拿不拿到腳鎖或其他降服技；就算拿不到，對方也因為害怕他的寢技技術，急於站起來，而不能在上位做成傷害。

結果Darren Elkins根本打不出自己的節奏，更被Ryan Hall有機可乘：

Ryan Hall was a lot more fun than usual tonight #UFCSacramento pic.twitter.com/qland6gQKc — ShayMyName (@ImShannonTho) 2019年7月13日

因此有人畫了他的「基本戰術」：

Shoutout to Empty Emp on SD, the mastermind behind this picture-perfect MS Paint recreation of a Ryan Hall fight. It's beautiful. #UFCSacramento pic.twitter.com/atckMsS6sS — Jay Pettry (@jaypettry) 2019年7月13日

但也不能怪責Darren Elkins太細膽。看到上次BJ Penn也敗在Imanari roll接Heel Hook之下，確是要小心為上。

BJ Penn volvió a caer derrotado en #ufc232 Fue sometido por Ryan Hall en la primera ronda. #ufc pic.twitter.com/9ryCvxwssd — Mundo MMA (@esmundomma) 2018年12月30日

關於Imanari roll接Heel Hook，可以看看這個教學：

現場的很多觀眾也不滿Ryan Hall的「消極打法」，但MMA就是這樣自由奔放的比賽，而且他的表現跟消極沾不上邊，那些腿法也很漂亮。亦只有寢技如此好，才能肆無忌憚地用踢擊，例如青木真也和Fabrício Werdum 就是兩個好例好。

但Ryan Hall 因為太少在MMA比賽，大概一年才一次，所以很難爬升排名。要現時已經34歲的他衝擊冠軍大概難度太大，但他每次的比賽都是智慧表現，值得留意。

▍加州是屬於 Urijah Faber的

Urijah Faber 闊別兩年半，因比賽在加州舉行而回歸作賽，並以40秒就KO對手。

比賽開始時Urijah Faber 並非主動進攻，並被Ricky Simon步步進迫。只是Faber看準機會，一個重拳就得手，並終結賽事：

大概40歲對他來說，只是一個數字而已。