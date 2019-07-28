【港摔】為夢想努力十年　港摔闖出新天地

職業摔角(Professional Wrestling)在外國甚受歡迎，除了北美和日本的大型賽事，在世界各地都有為數不少的中小型賽事定期舉辦。而在十年前，一班年輕人就為了在香港建立屬於自己的職業摔角賽事，由零開始創立了港摔(HKWF)。

因爲對職業摔角擁有濃厚的興趣，一班香港的年輕人在十年前就決定模仿外國的職業摔角賽事，成立屬於自己港摔(HKWF)。而經過十年的努力，賽事慢慢由一個只有數十名觀眾的小型活動變成現時可以一連舉辦三日都依然可以全院滿座的定期賽事。對於比賽數目漸漸變多並吸引到越來越多的觀衆，港摔的創辦人何顥麟 (Ho Ho Lun)認爲這是很一個好的開始，希望日後可以繼續持續發展。

過往香港職業摔角宣傳海報。圖片來源：http://bit.do/e22Sy

從香港打到出海外

為了磨煉技術，港摔的摔角手們都會把握機會到國外出賽，而港摔其中的兩位台柱何顥麟和 Jason Lee (李杰森)就曾分別在世界著名的職業摔角團體WWE中的WWE NXT系列和WWE Cruiserweight Classic中出賽。

除了通過到外地出賽去累積經驗外，港摔近年亦積極與其他國家的賽事如日本的Dragon Gate和Zero1等合作進行交流。日本擁有悠久的職業摔角歷史，摔角手們都很懂得帶動現場氣氛，而這正是香港選手們除了摔角動作外最需要掌握的另一種技術。何顥麟認爲在香港能夠打比賽的機會本來就不多，所以讓香港選手進步的最好方法就是把握機會在與經驗豐富的摔角手打比賽時在近距離用自己的雙眼去學習。

日本職業摔角手極擅長炒熱現場氣氛。(李嘉譽 攝)

努力磨煉技術

目前港摔約有十名的摔角手會持續到海外出賽，而其中的Jason Lee現時就在日本的Dragon Gate擔任全職摔角手，經常往返日本和香港兩地參與賽事。

對於這十年的努力，Jason表示會繼續追求技術的進步，不會輕易滿足而故步自封。看到香港有越來越多人開始認識職業摔角這項運動，Jason坦然感到其實非常之高興，並希望可以通過更多表演和宣傳去令香港更多人知道職業摔角的存在，讓更多人能夠親身到現場感受職業摔角的氣氛。

Jason Lee。(林樂之 攝)

星級陣容

港摔近年積極舉辦賽事，除了定期舉辦外，更增加場次舉辦連續兩日或三日的賽事以吸引更多的觀衆。而隨著港摔的發展，不少日本的知名摔角手都會到香港參與港摔的賽事，例如最近就邀請到曾在WWE參賽的日本傳奇選手Tajiri到香港出賽。另外，港摔早前亦宣布在2020年初會到更大的場館舉辦一場目前港摔最大型的賽事。