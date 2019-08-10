【Shoot Boxing】向柏榮：培育搏擊運動員應從小開始

香港著名搏擊運動員「轟炸機」向柏榮近年除了繼續努力比賽外，亦專注舉辦賽事和訓練年輕拳手。向柏榮在2010年創辦了Energy Fight，並定期舉辦賽事，讓搏擊運動員多一些踏進擂台實際比賽的機會。而為了將香港拳手與世界拳手各地的拳手實力拉近，比賽除了成人賽事外，亦設有兒童及青少年組別，讓小朋友能夠從小開始參賽培養對搏擊運動的興趣。

對香港搏擊運動稍有留意的人對「轟炸機」向柏榮這個名字都應該不會陌生。以充滿爆炸力的硬朗打法而獲得「轟炸機」的綽號，向柏榮自2000年出道以來就一直是拳壇的焦點之一。在這十多年間，向柏榮戰績彪炳，不但囊括了多項的冠軍頭銜，更是首位出戰日本K-1賽事的香港搏擊運動員。

而近年，除了繼續努力比賽外，他亦專注舉辦賽事和訓練年輕拳手。自小就熱愛武術﹐從青年時期就開始積極參賽的向柏榮坦言﹐若要將香港拳手與世界拳手各地的拳手實力拉近，從小開始訓練和參賽是絕不可缺的一步。

向柏榮重擊坂本優起。(圖片由Energy Fight提供)

從小開始訓練的重要性

早在2004年，向柏榮就開始推行兒童的訓練班，提倡小朋友從小開始進行搏擊運動的訓練。他認為從小朋友時期就開始進行搏擊運動訓練對於身體協調、發展和腦筋思維都有良好效益，尤其在青少年發育時期，更有助身體獲得更好的成長。而在競賽方面﹐他覺得香港擊運動員與其他國家的擊運動員分別之一就是在於雙方在接觸搏擊運動和開始訓練的年齡。

「在一些搏擊運動流行的國家，很多20歲左右的青年選手技術已經很好。因為他們從小就已經開始接受培訓，到了20歲時其實已經打了很多場的比賽。」向柏榮解釋，「反觀香港，很多選手都是18歲甚至20歲才開始接觸搏擊運動。到能夠成功掌握技術，開始參賽再到爭奪冠軍，實力同其他外國同齡的選手可能已經差了一截。」

他認為搏擊運動員應該越早掌握技術就越好，太遲開始的話，面對外國同齡的對手時，技術和經驗都會有所輸蝕。

「我希望小朋友能夠從小鍛煉到大，讓他們之後於其他同齡選手對賽時，相距不會太大。」向柏榮補充，「如果雙方開始接觸的年齡相差太遠，可能到退休時都未能追到當中的差別。」

向柏榮從2004年起就開始推行兒童的搏擊運動課程。(林樂之 攝)

讓小朋友的訓練變得有趣

一般的成年人學習搏擊，都離不開教授拳腳以及對練和一些擊打打沙包的動作。但在教授青少年的時候，除了簡單的拳腳對打外，向柏榮在教學上還要加入一些簡單有趣的講解，例如摔投中的杠杆原理，或是出拳時關於物理常識的元素。令學生們在投入學習搏擊的同時也能夠提升學術的水平。

在兒童的賽事中，比賽規則會比較嚴謹。除了完善的護具外，一些招式也會被禁止。例如不得擊打頭部、禁止連續攻擊和使用一些特定的鎖技等。而在設計比賽的過程中﹐向柏榮把重點放在讓小朋友培養興趣和意志力﹐而不是單單的想要獲勝。

「我們不會教他們一打就要嬴，而是要像參加馬拉松，在參與的同時看看能否堅持完成整個比賽路程，在比賽時完整打完三個回合。」向柏榮指出小朋友參賽的心態要慢慢強化﹐不能操之過急，「一定要首先讓他們有一個接觸，令他們對比賽減少恐懼，再培養信心和對搏擊運動的興趣，然後再慢慢改變技巧和爭勝的決心。」

Energy Fight定期舉辦兒童賽事讓小將們體驗在擂台上比賽的滋味。(圖片由Energy Fight提供)

努力推動香港搏擊運動發展

為了進一步推動香港搏擊運動的發展，向柏榮在2010年創辦了Energy Fight，並定期舉辦賽事，讓搏擊運動員多一些踏進擂台實際比賽的機會。

「搏擊運動在香港愈來愈普及，也有很多不同的武術和擂台搏擊，例如西洋拳、踢拳、散打、泰拳和我們現在的Shoot Boxing。很多參賽者的都追求讓自己的技術更加多元化﹐而為了讓大家可以盡情發揮﹐中國香港綜合搏擊運動總會和Energy Fight都致力舉行不同類型的賽事。」向柏榮進一步說明自己成立Energy Fight的目標。

在今年的8月31日，Energy Fight就會舉辦《帝峰財經頻道Energy Fight 2019 全港青少年搏擊大賽暨Shoot Boxing外卡專業賽》。當日的賽事規則將會以WSB ShootBoxing 站立綜合格鬥形式進行，並分為上半場及下半場兩個時段。上半場賽事將包括兒童組、少年組、青年組及成人業餘組共17場賽事，讓搏擊小將們體驗一下在擂台上比賽的滋味。而下半場則會帶來精英組及專業組共11場的精彩賽事，壓軸賽事更會有樂隊帶菌者的主音歌手龍小菌挑戰香港女拳王Nana曾海蘭。

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