【新聞】取名自《龍珠》小芳　讓對手也讚嘆的日本美少女拳手

雖然較少人認識，但「KNOCK OUT」是現時日本一個挺受歡迎的Kickboxing比賽，「神童」那須川天心亦是常常在這組織比賽。但這次不是要介紹這個比賽，而是介紹將會在這星期日出戰「KOクライマックス2019」的靚女拳手 - 岡本璃奈。

▍ぱんちゃん璃奈 (Panchan Rina)

岡本璃奈，高164厘米，打的量級為46kg，擂台名字是ぱんちゃん璃奈 (Pan-chan Rina)。 1994年3月17日出生於大阪豐中市， 從5歲開始游泳10年，於初中時轉為田徑。

2005年3月搬到東京後，參加了Kick Boxing健身館STRUGGLE。 參加了五次泰國泰拳訓練，並贏得了業餘比賽。 在今年2月首次亮相職業比賽，至今三場比賽都贏出。

擂台名字Pan-chan來源於《龍珠》的主角悟空的孫女Pan (小芳)，她說是被小芳的「強大吸引」，同時很多人說她長得有點像小芳。

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▍美少女VS家庭主婦

岡本璃奈這個星期日迎來第四場職業比賽，對手是祥子，是兩個小孩的母親。為了平衡家庭和事業，她會先將小孩送去上學，然後就會到健身室工作。直至小孩子放學之後，就會把他們接去健身室，一邊練習一邊看顧著他們。而在週末時段，如果沒有特訓的話，她就會盡量選擇陪伴家人。

被問到對Pan-chan的看法，祥子認為，她是一個善於觀察對手的人，而且擁有著充沛的力量，絕對不是「花瓶」。而Pan-chan則表示，祥子的強項是踢技，因此控制好距離將會是今場比賽的關鍵。她正在練習低掃等技術，務求在首兩個回合累積傷害，並在第三回合KO對方。

祥子（右）的故事，並不少女，卻更有一份歷練的感覺。（圖片擷取自http://bit.ly/2Z6ux1H）

▍一起感受搏擊運動的樂趣吧

Pan-chan曾經希望可以在一年之內，成為頂尖的選手，制霸整個輕量級別！現在她明白到，攀上高點確實不是一件容易的事情。因此她更想利用比賽的機會，盡情表現自己並向大家展示搏擊運動的樂趣。

有關她的未來動向，現時或許仍是未知之數。不過有件事卻幾乎可以肯定，就是：