【鯊魚骨劍】不問蒼生問鬼神　只逐邪魔不殺人！

大家在打電玩遊戲時，不時會見到鋸齒造型的巨劍出現。現實中亦有劍刃布有尖齒的兵器，俗稱為「鯊魚劍」。但原來，「鯊魚劍」的原料竟然不是「鯊魚」，而它的真正用途亦不是「對人」，而跟「鬼神」有關。

▍鯊魚劍？真的是鯊魚嗎？

首先，到底「鯊魚劍」是以甚麼製成的呢？最普遍的說法會認為，鯊魚劍是以「劍鯊」（Sawshark，又稱鋸鮫）的嘴巴或鼻鋸製成。但其實「鯊魚劍」是以「鋸鰩」（Sawfish）的吻部（Rostrum）製成。

劍鯊。（圖片來自︰Regan, C.T.，Wikipedia）

鋸鰩。（圖片來自︰Lyrebird，http://bit.ly/2N6xugd）

劍鯊跟鋸鰩都是軟骨魚，最大的差別在於鰓裂的位置，以及大小的分別。鯊魚的鰓裂在身體側面，而鋸鰩的鰓裂在身體的腹面。兩者吻部都布有尖鋸，但比較起來，劍鯊的鋸齒粗細不一，鋸鰩的鋸齒則比例整體。劍鯊的鋸吻上有肉質觸鬚，用以探測獵物。而鋸鰩的鋸吻上則沒有肉質觸鬚，反而透過吻鋸表面布滿名為「羅倫氏壺腹」的感覺細胞，藉由微弱的電訊探索海床上的獵物。

另一方面，劍鯊一般體型較小，最大不超過2米，通常棲息於40-100米的海域中。鋸鰩一般體型較大，最大型的後鰭鋸鰩連鼻鋸可長達7米，最袖珍的昆士蘭鋸鰩則體長不超過2.5米。鋸鰩視乎品種棲身於淡水或海水區域，活動深度介乎10-200米。

可以見到鼻鋸表面的凹槽。（圖片來自︰Museum of Veterinary Anatomy FMVZ USP / Wagner Souza e Silva）

大型鼻鋸動輒超過1.5米。(圖片來自︰Simon Speed)

鋸鰩的鼻鋸鋸齒排列雖然相對齊整，但兩側鋸齒數量不一定相同，鋸齒的排列型態、齒數在胎兒期經已固定，一旦鋸齒脫落亦不會再長出新齒。鼻鋸表面顏色較深，底面顏色較淡，表面有四條縱貫的凹槽，裡面分別為動靜脈管道。

因此大家一般見到骨製的「鯊魚劍」其實是由「鋸鰩」的鼻鋸製成。

▍鯊魚劍在西方文化的作用

據李弘善《鯊魚劍傳奇——鋸鰩》中所述，鯊魚劍在阿茲特克文明中佔有重要的文化地位︰

1978年考古學家在墨西哥市的「阿茲特克大神廟」遺址，挖掘出鋸鰩的鼻鋸。阿茲特克人用活人的心臟祭祀，當時就用鋸鰩的鼻鋸砍殺犧牲者的頸部。此外，寶劍是阿茲特克的圖騰，象徵戰爭廝殺，就以鋸鰩鼻鋸當造型。

阿茲特克最具代表性的兵器——鋸劍。（圖片來自︰Wikimedia Commons）

當中其中一個例子就是阿茲特克最具代表性的兵器——鋸劍。是一種帶有石刃或骨刃的雙刃木棍型兵器。木棍的側面嵌入了由多塊黑曜石製成的刀刃或尖銳骨齒，兼具砍劈、切割、鈍擊等功用。鋸劍的形象跟鋸鰩鼻鋸恰好重疊，兩者之間很可能有著密切的關係。

直至近代，鋸鰩依然是孔武有力的象徵。在二次世界大戰期間，共有26艘德軍潛艇及1艘美軍潛艇採用鋸鰩當臂章標誌。

此外，鋸鰩體型龐大、外貌奇特，因此在世界各地不同民族中，都發展出跟鋸鰩有關的信仰文化。在新幾內亞的聖塔尼湖，當地居民便認為祖先的靈魂藏於鋸鰩體內。非洲西部的「伊喬人」把河裡的鋸鰩當作河靈膜拜。

圖片擷取自https://i2.kknews.cc/SIG=3mnm9kp/oq90008q54773070q75.jpg

在地球的另一面，在清朝故宮的藏品中，不約而同地 收藏了三柄「鯊魚劍」︰銅柄魚骨劍、木柄雕龍魚骨劍、漆柄魚骨劍。三者長度介乎83-164厘米，骨刺鋒利，配以不同材質的手柄及裝飾，或鏤雕如意雲及纏枝蓮、卷草紋，或劍面朱書八卦、篆字和星座紋。皆由清宮造辦處製作。

那麼「鯊魚劍」在中國又有甚麼作用呢？

▍「乩童」法器五寶之一︰鯊魚劍

「乩童」是靈媒的一種，由鬼神附身到人的身上，以預言禍福，展示威力，乩童並不是道教儀式，屬於巫學、民間傳統信仰，是神明跟人或鬼魂跟人之間的媒介。雖然被稱為乩「童」，但實際上也有成年或年長者。神明上身則稱為「起乩」，而整個過程則被稱為「扶乩」。

乩童用長銅針來貫穿臉頰，稱封口、鎖口（俗稱禁口針）。（http://www.biosmonthly.com/weekly_news_topic/8631）

乩童之神祇附身過程稱為「降乩」或「降駕」，在傳統信仰中又有「文乩」與「武乩」之分，只以身通神而不操持武器法器者為「文乩」，又稱「文駕」。若是透過操持法器以現神威者屬「武乩」，又稱「武駕」。

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乩童五寶即武乩乩童所操持的五項法器，指的是七星劍、銅棍、鯊魚劍、月斧、刺球等合稱「五寶」。武駕乩童在降乩時分別持五寶砍劈自己的頭頂或背部而使之出血，藉以驅邪逐穢並展示神威，稱為「操五寶」。而「鯊魚劍」正正是「五寶」當中，唯一一個以自然動物材質製成的法器。

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武身的乩童一般先有「起童」的過程，分別操持五寶法器，完成任務後，還要行「退童」的程序，才會恢復常身。乩童進行操寶召五營兵將時，也配合五營之方位來進行操五寶。

鯊魚劍有其規制，排列於兩側的齒數不一，但需符合「神治鬼，鬼治神」的算數口訣，凡在「神治鬼」的數目中為吉，否則為凶器，例如1、2、3、7、8、9為吉，4、5、6、10、12為凶，若在凶數之內，則要拔除多餘的齒，使之符合吉數。

鯊魚劍隨著用途不同，牽涉的魚種也有差異，尖齒鋸鰩的鼻鋸根部無齒，加上鋸柄寬度十分方便抓握，是乩童的最愛;後緒鋸鰩的鼻鋸可達一米七、小齒鋸鰩的鼻鋸粗壯，看起來雄偉懾人，常常被當成廟宇的「鎮廟之寶」。在台灣苗栗玉旨武聖宮中，便收藏著一柄高約190厘米的鯊魚劍作為「鎮殿之寶」。

最小號的鯊魚劍稱為「肚劍」，由雌魚腹中還沒出生的胎兒製成，道士認為肚劍法力很強，可供在神案上，驅邪怯魔，也有人把「肚劍」置於香爐底，甚至車子儀錶板上。肚劍雖然尺寸嬌小，但由於數量稀少，價格非常高。

由於鋸鰩的數量十分稀少，鯊魚劍的價格飆高不下，聰明的商人靈機一動，設計出白鐵或塑膠複製品，價格當然實惠許多，但是乩童還是偏好真品。

由是可見，「鯊魚劍」既非以鯊魚製成，在中國文化中甚至只用於宗教活動之中。

本文參考資料︰

李弘善、陳元龍，《鯊魚劍傅奇——鋸鰩》

BIOS Monthly《臺灣童乩知多少（二）：童乩的魔法世界》

玉旨武聖宮網頁