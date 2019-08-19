【UFC】DC最終戰被前冠軍Miocic擊倒　Nate Diaz、Costa雙雙獲勝

UFC 241: Cormier vs. Miocic 2 在星期天於美國加州橘郡安那翰市本田中心舉行。當中有三場比賽較為矚目，包括現任UFC 重量級冠軍 Daniel Cormier 跟前冠軍 Miocic 的二番戰主賽，以及闊別三年回歸的Nate Diaz 對上前冠軍Anthony Pettis，還有兩度挑戰冠軍失敗的Yoel Romero 而作為守門人對陣新星Paulo Costa。

▍Daniel Cormier VS. Stipe Miocic

曾經透露過有意在40歲退役的DC，在去年11月打敗Derrick Lewis衛冕後，一心打算跟Brock Lesnar 打一場"Money Fight"，好好賺一筆然後安寢無憂地光榮退休。可是如意算盤打了半年還是一直拖拖拉拉打不響。在5月頭的時候，UFC主席更放話說Brock 已經表明自己已經「在MMA退役」，DC無奈之下只好再一次接受對陣 Stipe Miocic的安排。

在去年的UFC 226中，當時為Light Heavyweight 冠軍的DC 以一記近身勾拳KO 了時任Heavyweight 冠軍的Miocic，令DC 一舉成為 UFC第二位同時擁有兩條UFC冠軍腰帶的拳手（另外兩位分別是Conor McGregor 和Amanda Nunes），並只有他乖乖地兩條腰帶都成功防衛過。

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+ 3 + 2

跟上次對陣一樣，DC 在體型上處於明顯劣勢，高度相差6吋，臂展足足相差7.5吋。上次DC 跌破眼鏡地在纏鬥中KO Miocic，賽前大家都預計雙方都會調整戰術，Miocic 或會主力距離輸出，DC 或會更多轉向以Grappling 宰制賽事。

Daniel Cormier getting in a quick workout during the first round. #UFC241pic.twitter.com/qGaQhmMBr8 — Sporting News (@sportingnews) August 18, 2019

在第一回合，DC早段以低掃發起攻擊以彌補臂展差距，然後更以一次下潛偽攻再以勾拳得手。Miocic 則沉著應戰，以低掃保持距離，可惜不意停留在DC的Boxing Range內。因而讓DC 拳擊得手，DC 更成功取得單腿抱摔，直接把Miocic 抬至肩上大摔落地，並在地上壓制至回合完結。

或許因第一回合搏拳得利，DC 在第二、三回合以立技輸出為主。值得一提，DC 採用雙手伸前、主動纏手的架勢，成功取得立技優勢。DC 伸出雙手主要有數個目的，一來可以剋制Miocic 的臂展，時可更易妨礙、截住對方的打擊。二來對方為了守住中線，大多都會主動伸手糾纏，這樣可以限制對方打擊角度，令自己更易打出反擊。DC亦可藉著自己摔技優勢，威脅對方下盤，令對方不敢以膝擊、踢擊反擊。三來當對方主動纏手時，DC 更可主動搶入纏抱距離，發揮纏抱優勢。

一直去到第三回合完結，DC 取得顯著優勢，兩位裁判給予DC 29-28，一位裁判更給了 30-27。可是，去到第四回合卻發生意料之外的「大逆轉」。

第四回合開始接近兩分鐘，Miocic 突然改變戰術打法，把拳擊的目標移到DC 軀幹上，這正正剋制了DC「雙手伸前」的打法。因為雙手伸前無法防住身體打擊，礙於臂展差距又不能有效擊中Miocic 擺側的頭部。接下來突然變成Miocic 的個人秀，在短短兩分鐘內他共16次顯著擊中DC，最後更以組合拳擊倒了DC。Miocic 從DC 身上奪回失落的UFC 重量級冠軍腰帶。

在 Instagram 查看這則貼文 ufc（@ufc）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 17 日 下午 11:53 張貼

賽後DC 表示賽前部署是以「摔跤」為主，而自己的表現讓教練十分失望。「這是最令人失望的事，就是我沒有跟從練習方向去做，我覺得自己令教練失望了。」另一方面，DC 並沒有明確指出自己的去向，希望自己「不會因一時情緒而作出決定」，回去會跟教練商討後，再作出決定。

雖然DC 去向未明，但經此一役後，相信大多數拳迷都認為DC 的能力仍然足以打下去，否則重量級便會失去「僅有的看點」。至於跟天敵Jon Jones的仇，還是日後再算吧......

▍Nate Diaz VS. Anthony Pettis

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+ 3 + 2

▍Paulo Costa VS. Yoel Romero

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▍UFC 241 完整賽果



Main Card

Stipe Miocic 勝 Daniel Cormier TKO (拳擊)，R4，4:09

Nate Diaz 勝 Anthony Pettis 一致判定（30–27、30–27、29–28），R3

Paulo Costa 勝 Yoel Romero 一致判定（29–28, 29–28, 29–28），R3

Sodiq Yusuff 勝 Gabriel Benítez TKO （拳擊），R1，4:14

Derek Brunson 勝 Ian Heinisch 一致判定（29–28, 29–28, 29–28），R3

Preliminary Card (ESPN)

Khama Worthy 勝 Devonte Smith TKO（拳擊），R1，4:15

Cory Sandhagen 勝 Raphael Assunção 一致判定（30–27, 30–27, 29–28），R3

Drakkar Klose 勝 Christos Giagos 一致判定（29–28, 29–28, 29–28），R3

Casey Kenney 勝 Manny Bermudez 一致判定（29–28, 29–28, 29–28），R3

Early Preliminary Card (UFC Fight Pass)

Hannah Cifers 勝 Jodie Esquibel 一致判定（30–28, 30–27, 30–27），R3

Kyung Ho Kang 勝 Brandon Davis 分歧判定（28–29, 29–28, 29–28），R3

Sabina Mazo 勝 Shana Dobson 一致判定（30–24, 30–25, 30–25），R3