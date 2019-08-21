【憤怒鳥】傳說中讓鳥兒飛不起的太極絕學

電玩遊戲《憤怒鳥》又有新一輯電影上映，話說這個電玩遊戲曾給予導演馮德倫靈感，加入於他拍攝有關太極宗師楊露禪電影環節中(2012年《太極1：從零開始》及《太極2：英雄崛起》)，楊穎飾演的女主角彈射生果迎敵，電影中加入當代電玩情節，成為當年這電影賣點之一。歷史傳說中，楊露禪卻是有一招讓手中鳥兒飛不出掌心的絕學「雀不飛」，若果「憤怒鳥」是發射無翼鳥打擊目標，「雀不飛」卻是傳說武者手心發力抵消鳥兒起飛時蹬腿借力的蹬力，這次和大家談談這武術傳說！

楊露禪。(維基百科) 楊露禪（1799－1872），名福魁，出生於河北永年縣。自幼從陳家溝的陳長興身上學得太極拳，並三訪陳家溝盡學陳式太極拳，並從中創立楊式太極拳，是清代將太極拳發揚光大重要人物之一。 在王宗岳《太極拳論》中曾有「一羽不能加，蠅蟲不能落」來形容太極拳最高境界，意思指太極練到最高境界，可以連一根羽毛的重量也感到。而傳說楊露禪有絕學「雀不飛」，可以透過聽勁用勁力讓手掌心的雀兒飛不起來。

兩個版本

關於楊露禪「雀不飛」絕技，主要有兩個傳說版本。

第一個傳說，有一個向楊露禪討教的和尚，在對決時和尚瞬間出招，楊露禪面對突如其來攻勢卻隨手一擊將和尚打跌。第二天和尚的師傅登門拜訪，此時正好有隻燕子飛進屋內。楊露禪雙手將燕子放在手上，戲說只燕子經過訓練可和牠玩耍。燕子幾回振翅，卻一直飛不起來，讓和尚大吃一驚。

而第二個傳說，是一次楊露禪和八卦拳祖師董海川兩人較勁時顯身手的故事。董海川和楊露禪當時已是名聞天下的宗師，兩人有次相遇，董海川看到樹上有燕子，縱身一躍將燕子接住，遞給楊露禪，楊露禪則將其放在手中，燕子卻一直逃脫不了他的手掌。

當然，這門絕學只是歷史傳說，未有權威文獻記載楊露禪曾演過「雀不飛」。楊露禪真正名震天下，是他一手好功夫，而且他當年教授不少鏢師或武官功夫，要讓這些人心悅誠服拜師，楊的功夫是怎樣大家也可以推想一二。

要做到「雀不飛」首先便是做到手心不斷發力來抵消鳥兒蹬腿借力起飛時的力度，讓鳥兒無法起飛。可是有評論指出人的反應卻很難有效完成這個抵消力的動作，楊露禪的「雀不飛」只是歷史傳說。有評論亦以分析一些網上聲稱為太極功夫視頻，指出這些人所做到的鳥不飛，只是以手臂晃動幅度和速度弄得手中鳥兒得不停拍翼來保持平衡，而又不至於太劇烈驚動鳥兒啟動飛起模式，是一種玩鳥技巧而不是真的能發一些妙勁。(1)

視頻10:30左右介紹楊露禪「雀不飛」傳說。

現實中，練太極有不少工具來練習發力。例如古人會以一個直徑約8寸，大約15斤的太極盤球來訓練不同用勁技巧和站樁。

(1)https://www.zhihu.com/question/59438686

