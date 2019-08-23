【跆拳道】香港品勢隊赴廣東公開賽　勇奪9冠5亞4季

在剛過去的星期天（8月18日），全國青少年跆拳道俱樂部聯賽（廣東站）暨2019年廣東省跆拳道公開賽於惠陽體育會展中心圓滿結束。本次比賽於2019年8月16日正式開賽，共有來自澳門、香港、江西、福建、陝西、甘肅、廣東省內各地區共108支代表隊1896名運動員參加。

本次比賽設有品勢、競技比賽、親子品勢、電子競速競技、跆拳道舞、綜合團體6大項目。世界跆拳道無錫中心官方進行了現場直播，讓未能到現場的觀眾們，都能身臨其境遠程感受現場熱烈氣氛。

據介紹，2019年廣東省跆拳道聯賽總決賽暨廣東省首屆跆拳道文化節，將於2020年元旦期間在本次佛山站舉辦的嶺南明珠體育館主館舉行。該大賽設有大眾組及精英組，參與2019年廣東省跆拳道聯賽分站賽的優勝運動員均有機會參加精英組比賽。

香港跆拳道協會共派出14名運動員（7男7女）出賽，參加8項品勢賽事，包括︰個人品勢、自由品勢、混雙品勢、團體品勢等。不負眾望，港隊在各比賽項目中發揮穩定，最終勇奪9冠5亞4季的優秀成績。在「青成年組團體品勢」項目中，港隊更一舉奪下冠亞季三甲殊榮。

廣州賽過後，一眾港隊沒有時間鬆一口氣，而是接著氣勢緊接出發中國無錫，參加8月22至25日舉行的另一世界性賽事——2019 WT 世界杯團體錦標賽及品勢錦標賽。是次賽事跟以往不同，除了搏擊競技項目外，今屆更加入了品勢項目。

祝願香港代表隊能乘勝追擊，爭取佳績。

▍完整得獎名單︰

青年組團體品勢

冠軍 黃嘉瑤，張家瑜，朱詠恩

亞軍 蔡卓研，劉浩賢，呂靖楠

季軍 江麗荊，葉穎欣，朱洛儀

青成年女子自由品勢

冠軍 張家瑜

亞軍 黃嘉瑤

青少年混雙品勢

冠軍 秦蔚瑩，莫洺銚

青成年混雙品勢

冠軍 黃焯賢，朱洛儀

青成年自由品勢

冠軍 蔡卓研

青成年女子高級

冠軍 朱洛儀

亞軍 朱詠恩

季軍 張家瑜

青成年男子高級1

冠軍 呂靖楠

季軍 黃焯賢

青成年男子高級2

冠軍 劉浩賢

季軍 陳穎豪

青少年男子高級

冠軍 莫洺銚

亞軍 陳頌賢

青少年女子高級

亞軍 秦蔚瑩