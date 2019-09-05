【MMA】武編週記：10香港業餘拳手赴台參賽　編輯Wilson比賽感想

繼參加香港業餘修斗比賽後，武備志武備志編輯之一的Wilson 再次挑戰自己，以參賽者身分跟9位香港選手一同遠赴台北參與業餘MMA賽事。且看看WIlson 的報導及感想。

▍WOTD-ETD 賽事：



WOTD - Enter The Dragon（龍爭虎鬥）簡稱「WOTD-ETD」，是始於今年四月的台灣賽事品牌。上周末（31/8），在台北紅館進行WOTD-ETD第2站賽事，內容包括「武跆王」、「格鬥王」和業餘三大賽事。參與選手除了台灣本土精英選手外，更擴及到國外選手：法國、香港、美國、加拿大、捷克等國選手參賽。

33場業餘賽事分別在早上及下午進行，兩節中間為台灣首個職業跆拳道賽事「武跆王」，晚上隆重上演3場職業MMA賽事「格鬥王」。



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WOTD業餘賽跟香港舉行的「業餘修斗」比賽略有不同，前者在8米的八角籠內進行，在賽制上使用最具權威的國際業餘格鬥組織 IMMAF 的競賽規則，配戴拳套、護脛作賽，除限制肘擊及膝擊頭部外，基本跟一般MMA無異。過去的「香港業餘修斗」則在平面地蓆場區進行，倒地後只允許身體打擊。

因此對於香港選手而言，參加「業餘綜合格鬥積分賽」能夠獲得難得的經驗，實踐更加全面的MMA技巧，如「籠邊技巧」、「地面打擊」等。因此是次「業餘綜合格鬥積分賽」共吸引10名來自5間不同拳館的香港選手（9男1女）參賽，更獲得優異的成績。



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當中【武備志】曾介紹過正在台灣修讀技擊系的港人陳浩賢，便擔當業餘賽部份的主賽，對上台灣好手葉俊宏。經過3回合，合共9分鐘的精彩對決後，陳浩賢以3：0一致判定贏得賽事，更CTMMAA裁判團選為當天的「最佳賽事」。

▍編輯Wilson 賽後感想：

對我而言，決定參加這次比賽是一件相當困難的事。在六月的時候，我曾因外在原因放棄參加6月16日舉行的「香港業餘修斗夏季大會」，這是我兩年來首次缺席。我原本打算事情一日未解決，一天都不可能有心力去打比賽。可是，孺弱的我卻因為抵受不住壓力，渴望尋找出走的機會，於是一股腦兒地報名參加了這趟台灣比賽，我人生中第一次的外地比賽。

可是，在報名後一星期後，我其中一名學生需要在台灣比賽翌日參加香港跆拳道比賽。換言之，我並沒有放鬆的閑暇，在打完台灣比賽後便要趕及當晚回港的飛機，好讓我指導他作賽。或者這就是所謂冥冥中的安排吧，上天也不讓我開脫過去。更令我無奈的是，當我趕回香港帶學生出賽時，學生卻因為帶漏護具而不能作賽⋯⋯

既然參加了比賽，就得好好練習準備才「對得住」自己。感謝武備志同事分擔我的工作，讓我能抽出更多時間練習。感謝修斗拳館的翁師傅及Fightlab HK 的Bernard 團隊、隊友們的鼓勵和支持，在短短兩個多月內讓我的技術和體能更進一步。

在比賽準備期間，由於找不到對手「台東鯊魚」李學顥的比賽影片，所以只能從官方介紹推測對方為Grappling 選手，難以制定針對性的賽前部署，所以大部分時間都用於補完自身的打法上。



+ 9 + 8 + 7

感謝我的對手李學顥，很高興可以在比賽中跟你切磋交流。可惜我要趕當晚飛機，所以Coner完隊友便要匆匆離開，不及進一步跟你認識一下。你在第三回合的擊倒實在十分漂亮，我當下真的「眼前一黑」，有意識時身體已經在墮落途中，只可本能地站起來纏鬥，爭取時間恢復。

這趟旅程中，我的心情一直十分複雜：明明希望追求解脫，卻又會不期然地拿出手機更新訊息；明明擂台上得著榮耀理應高興，卻又會因為見到場地工作檯上一頂黃色工程頭盔、聽到場中不同台灣工作人員口中的一句「香港加油」而不禁一時鼻酸，揪心硬咽。正如一只遠走高飛的風箏，卻在身處異地之時，驀然發現身上一直纏著連繫故鄉的那根繩。

雖然我完成了台灣的這場比賽，但在香港還有一場更重要的仗正持續進行著。香港人不要放棄！香港加油！

（影片擷取自：YouTube，https://youtu.be/Ak9HbA0BFMk）

▍賽事重溫

假如大家想重溫當日賽事的話，可以瀏覽以下連結。