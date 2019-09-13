【中秋】少林棍祖與紅巾軍傳說

據說中秋節，源於元朝末年反抗元政府暴政的紅巾軍，約定於農曆八月十五日晚上起義，為了躲避朝廷耳目，反抗軍在日常餡餅中藏有起義日密訊紙條，將消息暗藏餅中(即現在「月餅」)。而說起紅軍，原來當中劉福通一系曾攻打支持元政府的少林寺，當時為抵抗紅巾軍的攻擊，少林寺出了一位大師，他便是有少林棍術大師之稱的緊那羅王。

沒受禁武影響的少林寺

原來宋元時期，少林寺一直獲兩朝政府支持，尤其在元朝，少林寺擁有至高無上地位，故而少林寺也積極支持元政府。元朝末年，抗元勢力數度衝擊少林寺，據《宣授少林寺提舉藏雲大師山公庵主塔銘》載，(元)至元三十一年(1294年)和至大元年(1308年)藏雲兩次奏請皇帝、皇儲、諸王、帝師及都省發聖旨、令旨等保護少林寺。



緊那羅菩薩。（華人百科） 而元朝政府曾下令民間禁鑄兵器，不准民間習武，但少林寺卻不受限，可以習武自衛。元廷祐五年(1318年)《慶公碑》載：「乙丑，嵩少有御寇之憂，朝廷以師(慧慶)供副寺，壬申尋升提點。」讓慧慶充任副寺、提點來「御寇」，即是以武力來御敵。而且元朝只有政府才有的官稱，在少林寺亦有出現，比如「提點」、「都提舉」等，據少林寺官網所指這些職務極可能與武僧頭銜有關。 緊那羅(Kinnara)，意為「歌神」，是佛教天神「天龍八部」之一。在中國，這位菩薩是專門管理厨房，並在元末與紅軍對戰中流傳這個故事。

據《河南府志》說，元代至正初年，少林寺有位行者，蓬頭裸背跣足，手中常提著一根燒火棍，在廚房做雜務，盡職盡責，十分勤勞。由於他地位平平，寺中竟無人知道他姓名法號。至正十年（1350），劉福通領導的紅巾軍突襲少林寺，由於事發突然，寺中僧眾皆不知所措。而在這危急關頭，這位負責燒火雜務的行者手提燒火棍，衝出山門，身體忽然長高數十丈，站立山峰之上，大叫「吾乃緊那羅王也」。紅巾軍見狀驚恐萬分，紛紛丟甲逃竄，少林寺因此免遭大難，但這位行者也在隨後圓寂。至此，少林寺僧眾才知道這位行者就是緊那羅王的化身。

少林棍法或源於元末明初

這個神話亦記於明正德十二年(1517年)建的《那羅延護法示蹟碑》、《嵩書》、《少林寺志》等史冊中。為了紀念這位行者護寺之功，僧眾們為他塑了像，建立了緊那羅殿，供奉他為護法伽藍菩薩，並有像供於廚上，並供奉為「監齋使者」，以圓滿寺院飲食之事。

奉為少林寺護法神外，亦奉他為少林棍術之神，為武僧崇拜主神之一，並與唐代少林武術總教頭僧曇宗並稱。第一代宗師僧曇宗，傳說是「十三棍僧救唐王」其中一位人物，被稱為武術頭輩爺；緊那羅王就被稱為二輩爺(第二代宗師)。

程宗猷《少林棍法闡宗》（博客來） 時至今日，不少史學家及武術家都認為少林主要棍法起源於元末明初，只不過通過這神話故事形式表現出來。明代武術家程宗猷著《少林棍法闡宗》一書提及「因為編藤塑像(緊那羅王)，故演其技不絕。」明嘉靖名將俞大猷在其《新建十方禪院碑》中亦指出：「于昔聞河南少林寺，有神傳長劍技。」長劍，即棍，所謂「神傳」是緊那羅王所傳。由此，緊那羅王抵抗紅巾神話雖不足信，但少林寺僧最遲於元末明初開始使棍應是有所本。 如今的少林棍中，很多都是與緊那羅有關係，比如燒火棍、風火棍等據说都是緊那羅王所創。



參考：

〈宋元時期少林武術〉

http://www.shaolin.org.cn/templates/T_newS_list/index.aspx?nodeid=26&page=ContentPage&contentid=17751