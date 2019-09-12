【UFC 242】Dustin Poirier 的掙脫為何失敗　懊悔斷頭台只差一點

在剛過去的UFC 242，Dustin Poirier 雖然落敗，但亦能看到他有備而戰。當中他在第一回合中被Khabib從後控制後，曾兩次使用一個掙脫技術，希望翻轉位置拿回上位，但都不成功。 在第三回合，又試過以斷頭台嘗試降服Khabib，但卻不成功，亦未有趁機得到更好位置。當中其實出現了什麼問題呢?

The Switch 及 Hip Heist

Khabib從後控制，Dustin Poirier 那個急速下墜然後向後翻，想拿回Khabib上位的動作，在摔跤中稱作The Switch，命名原因大概就是把位置「翻轉」轉來：



這個摔跤技術在摔跤中是基本技術：

此技術重點在於轉身後，用手勾著對方的腿，在兩次嘗試中，Dustin Poirier 都勾不到。原因有幾個，第一是因為在籠邊使用，在Dustin Poirier轉動時 Khabib因有籠頂住，未有被撞至失衡；第二是每當Dustin Poirier用手勾腿，Khabib都立刻伸直腳，令Poirier勾不住；第三是當Poirier使用The Switch時，Khabib會提高自己的手肘去頂著Poirier轉身，讓Poirier轉身轉得不夠快也不夠多，難以抓住Khabib的大腿。

前者或者是場地優勢，但選擇籠邊作戰明顯是經過細心挑選；後兩者則完全展示出Khabib的卓越摔跤技術，不論是基本功還是細膩技術都做得極好。

其中一個當The Switch失敗後可以做的動作，是Hip Heist。這亦是摔跤中的基本技術，用以在對方於後控制你時，可以掙脫對方，避免被壓在下方失分：

當然這是屬於「說說容易做就難」的解決方法，真有這麼容易Khabib 就不會28連勝未嘗一敗。

可惜的斷頭台

第三回合中的斷頭台，是Dustin Poirier整場比賽中最具威脅的一下。賽後他也說不知道為什麼不轉成full guard：

那個斷頭台很緊的。我的餘生也會想為何我不變full guard。我不知道我為何用右腳壓著他腹部就算。聽起來我很多籍口，我預備我很好，這個失誤太令我痛心了 Dustin Poirier 賽後記者會上說到

在說這句話時，他有點「眼濕濕」，可見其懊悔之情。

其中一個說法是，就算不拿full guard，只要能在一開始鎖上時，把右肩壓得更低，讓手有空間可以抬至胸前發力，而非在腹前發力，那麼就會鎖得更緊。

但我認為問題最大的不是這一下能否成功，因為「arm in 斷頭台」本來在那位置就不容易成功，重點是為何Poirier不把握機會拿取更好的位置? 在Khabib逃脫時，Poirirer有多次機會上到騎乘位，但卻維持那個鎖。可能他認為那個鎖的成功機率較大，也有可能當時想不起來，總之事實就是如此的殘酷。

為何又是背後的降服?

（圖片來源：Getty Images）

這已經是Khabib連續第二次以RNC/Neck Crank勝出比賽，而他在這場比賽中姒GnP攻擊的次數，亦沒有跟Barboza及Michael Johnson對戰時那麼多。

有網友說這是因為Khabib不想「懲罰」對手，這種說法有點過份神化Khabibi了。其中一個傷害減少的原因，是因為大家都不想進入Barboza及Michael Johnson那時在籠邊被Khabib wrist ride狂攻的位置；同時Poirier 又不想像McGregor那樣坐著被打，每每選擇轉身逃開，結果令背部更難防守。

可以想像如未有新方法，在被拖到地面後作出打擊或快速降服，被Khabib繼續控制背部和節奏，他還會多贏幾次RNC/Neck Crank。

在纏鬥中，確實很難跟Khabib抗衡，或者現時挑戰呼聲最大的Tony Ferguson，可以靠他的地戰技術一戰。而Tony Ferguson 的打擊技亦很不錯， Khabib的切籠和步法並未完善，的確可以找到破綻，成為打開勝利之門的門匙。