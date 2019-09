【名家】美國魔杖宗師：Manong Juanito Lacoste

談及美國武術家丹‧伊魯山度(Dan Inosanto),大家除了認識他是李小龍亦友亦徒的傳人外,亦是美國菲律賓魔杖主要傳授人。在美國伊魯山度的訓練系統又稱為Inosanto-Lacoste Kali System,當中Lacoste是指伊魯山度的恩師Manong Juanito(John) Lacoste。伊魯山度一生師從甚多師傅,可是他特別強調Lacoste對他影響最為深遠。這次為大家介紹這位菲律賓武者。

Manong Juanito Lacoste (圖片來自:Dan Inosanto《The Fillipino Martial Arts》) Manong Juanito Lacoste(1888-1977),生於菲律賓,大約二次大戰前移民夏威夷,及後移居加州Stockton。現存有關Lacoste記載,主要來自八十年代伊魯山度所寫教科書《The Fillipino Martial Arts》和少量流傳影片。在書中,伊魯山度表示Lacoste師傅只能說有限度英語,而且好動不停少提及過去,所以對他過去所知不多。 1898年菲律賓曾由西班牙手上轉為美國殖民地,很多菲律賓人因而移往美國發展。Lacoste本來是基督徒,據說因為要學習南菲律賓一帶有回教背景的武術而轉而信奉回教,他亦因而懂得12種南菲律賓回教方言。他在菲律賓時已學習深受西班牙武術影響的當地武術如Escrima和Arnis,及後亦熟習Moro Moro(南菲律賓武術)、宿霧(Cebu)和內格羅斯島(Negros)當地土著武術。



二戰訓練菲裔游擊隊

移居夏威夷後,Lacoste早先從事務農工作,然後出任拳手、拳擊教練和船長。二次世界大戰時加入了加州菲裔陸軍一隊(1ST Filipino Infantry Regiment),從事抗日游擊隊工作,這隊戰隊其中一個特點是善用單刀作為武器,Lacoste亦有在軍中教授武術。

戰後,Lacoste移居加州Stockton,成為當地菲裔社群備受尊崇和最老資歷武者。他將他在呂宋、維薩亞斯群島(以上均為菲律賓地區)所學Filipino Boxing和棉蘭島(位於菲律賓)所學Silat融入自己武術,而發展自己體系的兵器、空手(Pangamut),擒拿和摔技術。

伊魯山度與李小龍電影劇照,當時伊魯山度演魔杖高手。(圖片來源:https://variety.com/) 據伊魯山度所說,他本來想拜師Lacoste但為他所拒,後來要由與Lacoste相熟、伊魯山度父親出面才能成功拜師。伊魯山度沒有明確記載他拜師年份,但現在大家都知道1961年伊魯山度於洛杉機跟從Ed Parker學習空手道(American Kenpo)並獲黑帶。1980年代伊度山魯在《The Fillipino Martial Arts》書中提及他跟Lacoste學習武術大約14年,因此他應該在1963/4年左右開始師從Lacoste,他亦大約相若時間認識李小龍。

伊魯山度(左)跟從LaCoste(右)學習魔杖。(圖片來源:Pinterest) Lacoste的功夫如何,伊魯山度曾載三事反映老師武功特點。Stockton治安不靖,曾有刀手打劫LaCoste,刀手反遭他以刀手自己拿刀插自己;LaCoste亦曾遭鎗手打劫,卻迅速打掉賊人手上鎗械並對賊人施以鎖技;LaCoste於86歲時,曾遭三個小子搶劫,他一人力敵三人,先摔到箍著他的第一個小子,再打掉第二個賊人手上兵器,而嚇得最後一個賊人逃走。

精簡魔杖教學

LaCoste教導下伊度山度在菲律賓武術造詣突飛猛進。LaCoste綜合了過往所學,認為傳統12個角度棍法其實也太複雜,他精簡了菲律賓武術體系,主力教導學生如何以頭兩個攻擊角度攻防方法,通用來作其他角度打擊和防守。而在Lacoste訓練體系中有十二個範疇訓練項目,它們分別是:

1.單兵器訓練/ Single olisi:單棍、刀、斧

2.雙兵器訓練/Double olisi:雙棍、刀、斧

3.長短兵器訓練/ Olisi-baraw :長短棍、長劍短刀、斧頭短刀、劍盾

4.雙短兵器/ Baraw-baraw:雙短刀、雙短棍

5. 單手配短兵:Baraw-kamot:短刀加空手

6.空手拳法/ Kamot-kamot or pangamut

A. Panatukan – Filipino boxing, including use of elbow

B. Panadiakan-sikaran – kicking, kneeing, use of shin

C. Dumog-layug – grappling / wrestling

D. Higot at hampak-hubud at hampak – tie up and hit / untie and hit

E. Kinomotie - pinching

7.軟兵器

A. Lubid – rope

B. Cadena – chain

C. Olisi toyok – nunchaku

D. Latigo – whip

E. Handkerchief with coins

F. Stingray tail

8.掌心兵器/Olisi-Palad:單掌及掌心棍(pocket stick)

9.雙手掌心兵器/Olisi dalawang kamot:雙手掌心棍

10.長兵器/Sibat-bangkaw :長棍、長矛

11.投擲兵器:Tapon-tapon:投擲技、飛鏢

12.發射兵器/Lipad-lipad :吹箭(blowgun)、弓箭

據伊魯山度《The Fillipino Martial Arts》,Lascoste於1977年遭人謀殺,書中未有記載遇害原因。



