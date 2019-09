【UFC】Holly Holm 腿後肌撕裂退出UFC 243

Holly Holm因為腿後肌撕裂而宣布退出本周末於澳洲墨爾本舉行的UFC 243大會。

這位前UFC女子135磅冠軍在Instagram上發布了一段視頻,表示她在備戰期間意外令部分腿後肌撕裂。雖然今次的肌肉撕裂不需動手術也能康復,但卻讓她必須退出本周末與Raquel Pennington的一戰。

「將我的腿後肌和大腿骨連在一起的韌帶在上週的訓練中有30%被撕裂了。」Holly Holm透露自己的傷勢, 「好消息是我不需要動手術,但是要趕及在出賽前康復卻是沒有可能。」

Holly Holm於2015年11月在墨爾本舉行的UFC 193中擊敗Ronda Rousey奪得UFC 女子135磅冠軍,震驚整個格鬥界。對於未能再次在墨爾本登場,Holly Holm坦然非常失望。而因為時間緊迫的關係,UFC已經宣布未能為Raquel Pennington在UFC 243中尋找到合適的入替對手。

「今次未能在澳洲出賽讓我感到心情非常沉重,也很不高興。」 Holly Holm就未能出賽深感歉意,「Raquel Pennington是一位我很尊重的對手,她跟我一樣在經過一整個訓練營備戰後卻無法參賽。」

Holly Holm 曾與Raquel Pennington在UFC 184中一戰。相片來源:Getty Images

在Holly Holm退賽後,UFC 243出賽陣容如下:

主賽

- Robert Whittaker vs. Israel Adesanya – UFC 185磅冠軍賽

- Dan Hooker vs. Al Iaquinta

- Sergey Spivak vs. Tai Tuivasa

- Luke Jumeau vs. Dhiego Lima

副賽

- Rostem Akman vs. Jake Matthews

- Yorgan De Castro vs. Justin Tafa

- Maki Pitolo vs. Callan Potter

- Megan Anderson vs. Zarah Fairn Dos Santos

暖場賽

- Jamie Mullarkey vs. Brad Riddell

- Nadia Kassem vs. Ji Yeon Kim

- Bruno Silva vs. Khalid Taha