【UFC】Adesanya冠軍統一戰獲勝　正式成為UFC中量級冠軍

在剛過去的UFC 243壓軸重頭戲中，UFC臨時中量級冠軍Israel Adesnaya在超過5萬7千名現場觀眾的注視下於第二回合擊倒Robert Whittaker正式成為新一任的UFC中量級冠軍。

在剛過去的週末於澳洲墨爾本舉行的UFC 243除了誕生了新的UFC中量級冠軍外，亦為UFC創下了新的入座紀錄。這次大會以Israel Adesnaya與Robert Whittaker之間的UFC中量級冠軍統一戰為壓軸重頭戲，入場觀眾數目達57,127人，打破了2015年11月在同一場館舉辦的UFC 193: Rousey vs. Holm的56,214人紀錄，成為UFC歷史中最多人入場觀看的大會。

Robert Whittaker進場。相片來源：Getty Images

Adesanya技驚全場

休養了差不多一年的UFC中量級冠軍Robert Whittaker與臨時UFC中量級冠軍Israel Adesnaya的一戰可以說是近期最受矚目的賽事之一。Robert Whittaker在休養前曾兩次以出色的表現擊敗Yoel Romero，而Israel Adesnaya則在Robert Whittaker的缺席下壓倒性的擊敗Anderson Silva和Kelvin Gastelum一併成爲臨時冠軍。一個打法平實，另一個則變化多端，Whittaker與Adesnaya的對賽無疑是近日衆多賽事中的焦點之一。

比賽一開始Whittaker主動攻向Adesanya，不斷緊迫Adesanya。Adesanya多次以絲毫的差距避開Whittake的攻擊，並在第一回合的最後數秒把握Whittaker攻擊的破綻重拳反擊，讓Whittaker倒地。但第一回合結束的鐘聲隨即響起，令Adesanya未能追擊。

Adesanya多次以絲毫的差距避開Whittake的攻擊。相片來源：Getty Images

第二回合時，Whittaker似乎沒有受到第一回合擊倒的影響，再次主動出擊。Whittaker開始擊中Adesanya，而Adesanya亦由原本依靠閃避再趁機反擊的打法，改為主動與Whittaker搏拳。經過數輪交鋒之後，Whittaker沉重的刺拳擊中Adesanya，但Adesanya卻以右左兩下勾拳反擊命中Whittaker。Whittaker再次倒地，裁判立即介入終止賽事。Adesanya在第二回合3分33秒以KO勝出，並成為新一任的UFC中量級冠軍。

「他的攻擊都在我們的預計之中。」Israel Adesanya在賽後訪問中表示他游刃有餘，「我受得起他的攻擊，而我也可以反擊。他說得對，我不喜歡被人打中。任由對手打中是愚蠢的行為。我很硬朗之餘，也是個聰明人。」

裁判在第二回合3分33秒終止賽事。相片來源：Getty Images

下一站戰Jon Jones？

這場勝利讓Israel Adesanya的綜合格鬥戰績提升至18戰全勝，當中7場是在UFC內進行的賽事。由臨時冠軍成為真正的中量級冠軍，Adesanya本次賽事的壓倒性表現，讓他與現任輕重量級冠軍Jon Jones的超級賽的呼聲更大。兩人早在3月時就已經在互聯網上進行罵戰，如今Jon Jones已經擊敗了大部份輕重量級中有排名的選手，而中量級很多有實力的選手亦已經轉投輕重量級的情況下，讓Adesanya與Jones一戰也並非全無可能。

不過除了Jon Jones，另一位機會比較大的選手就是早前擊敗 Yoel Romero，現時中量級排名第二的Paulo Costa。尤其是 Paulo Costa在 UFC 243亦有在場觀戰，在Israel Adesanya獲勝後，二人更隔空以手勢互相挑釁，火藥味甚濃。