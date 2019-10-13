【摔角】前UFC重量級冠軍Cain Velasquez現身WWE

WWE職業摔角早前把旗下的SmackDown系列從US Network改到Fox電視台上播放。在9月4日播放的首集SmackDown節目《20th Anniversary of SmackDown》中，WWE除了邀請了一眾不同年代的摔角明星如The Rock、Goldberg、Ric Flair等到場之外，前UFC重量級冠軍Cain Velasquez竟然也在沒有宣布的情況下「突然」現身並「襲擊」WWE冠軍Brock Lesnar！

當然，這只是當晚的劇情安排。Cain Velasquez和Brock Lesnar都曾經是UFC的重量級冠軍， 而Cain Velasquez更是在2010年的UFC 121中擊敗Brock Lesnar並從他身上奪得冠軍的人，WWE當然就把握機會讓劇情發展成Velasquez和Lesnar的互鬥。

雖然Velasquez在WWE中登場甚至與Lesnar「打了起來」，但根據Velasquez本人在當晚的說法，他和WWE還未正式簽署任何協議，一切還只在初步的商談中。而另外也有消息指WWE老闆Vince McMahon因爲不太滿意Velasquez在Smackdown當晚出場時的身形，而收回簽約的決定。總之就是傳聞滿天飛。

不過在本週五的時候﹐一切就再次變得明朗化。 Velasquez正式宣布從綜合格鬥賽中退休﹐並表示已通知UFC他的意向。WWE亦同時公布Cain Velasquez會和Brock Lesnar在10月31日的WWE Crown Jewel 沙特阿拉伯賽事中對壘。

Cain Velasquez「襲擊」Brock Lesnar。相片來源：WWE官方相片 https://bit.ly/2q4tljC

Cain Velasquez對上一次在UFC出賽是在今年2月，在第一回合被Francis Ngannou以TKO擊敗。當時Velasquez突然倒地，似乎是膝部受傷。之後有傳Velasquez 因為會加入墨西哥AAA職業摔角而從綜合格鬥賽中退休，但他的教練Javier Mendez很快就否認傳聞，並表示Velasquez非常期待再次在UFC中出賽。

Velasquez在8月如願以蒙面摔角手的身份在墨西哥AAA職業摔角出道，並透露他與AAA只有三場比賽的合約，以便遷就UFC的出賽時間。

不過儘管Velasquez在MMA界是巨星，但他是否能在WWE正式出場還是未知之數。根據不同來源的報道，有的指Velasquez也正在跟AEW和NJPW兩個職業摔角組織商談中，而另外也有消息指WWE老闆Vince McMahon因爲不太滿意Velasquez在Smackdown當晚出場時的身形，而收回簽約的決定。總之就是傳聞滿天飛。

其實UFC選手加入WWE成為職業摔角手也不算是新鮮事。早在90年代，WWE(當時WWF)就高薪邀請當時的UFC Superfight冠軍Ken Shamrock加盟，並簽下了另一位UFC重量級冠軍Dan Severn擔任他的對手。而在2017年，前UFC女子冠軍Ronda Rousey也轉戰WWE並一度成為WWE女子冠軍。

而反過來從WWE轉戰到UFC的就當然要數很成功的Brock Lesnar和很失敗的CM Punk。一個成功成為了UFC重量級冠軍，但一個則很糟糕的連敗兩場後被UFC主席Dana White公開表示應該以後從MMA賽事中退休。