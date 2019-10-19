【比賽】 前UFC選手瑞典長人Gustafsson再踏擂台

6月時宣布了從UFC退休的Alexander Gustafsson將在12月再踏擂台，參戰降服技超級賽，迎擊未嘗一敗的瑞典新星Anton Turkalj。

早前有報道指瑞典格鬥界傳奇Alexander Gustafsson正在考慮在綜合格鬥賽事中捲土重來。不過在此之前，這位瑞典長人就宣布會在12月11日於瑞典哥德堡的AK Fighting Championship 3中參與一場降服技超級賽，對上23歲的瑞典新星Anton Turkalj。

Anton Turkalj雖然只是位剛在職業格鬥賽出道的選手，但他本身擁有非常豐富的業餘賽事經驗，分別在2017年的IMMAF歐洲錦標賽和2018年的世界錦標賽中獲得獎牌。

「回到哥德堡參加不同類型的比賽會是個超級有趣的體驗。」Gustafsson對於能夠在瑞典出賽感到非常高興，「而且能夠回饋瑞典本地拳迷的感覺也非常好。」

Alexander Gustafsson在今年6月的比賽落敗後放下拳套示意退休。相片來源：https://bit.ly/35KoIvy

Alexander Gustafsson在今年6月1日的UFC Fight Night: Gustafsson vs. Smith中落敗後在八角籠內放下拳套，宣布退休。不過在他最近的一個訪問中就透露他正在與UFC進行復出的商討。

雖然今次只是一場降服技的賽事，但對瑞典的綜合格鬥拳迷說，這場比賽是次能夠親身到場支持Gustafsson的難得機會。