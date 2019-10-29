【UFC】巴柔大師Demian Maia漂亮一仗　地戰超班降服Ben Askren

星期六在新加坡的UFC比賽中，Demian Maia 擊敗了 Ben Askren，獲得了UFC中第22場勝仗，是UFC歷史中的第二高。

星期六在新加坡的UFC比賽中，Demian Maia 擊敗了 Ben Askren，獲得了UFC中第22場勝仗，是UFC歷史中的第二高。

比賽

第一回合，因為Demian Maia的地戰技術，Ben Askren不像以往一樣立即使用摔技。他選擇在纏鬥中使用 Dirty Boxing，但Maia 的打擊水平在這幾年來提升不少，Askren 在纏鬥不斷中膝擊而未見優勢，分開時又被Maia的重拳及重腳擊中。雖然說Dirty Boxing 未見效，但在幾個交換中 Maia 也是血流披面。

第二回合中可以看到，Maia的寢技技術的確比Ben Askren過往對手高出不少。最大的分別是在地戰中Maia並不被動，例如這回合中一倒地就立即用三角絞威脅Ben Askren，再轉Omoplata sweep掃倒 Ben Askren，從而逆轉位置拿到上位，雖然保持不到騎乘位置，但在失去位置時就立即用木村鎖威脅Ben Askren。這種不斷的威脅並非普通選手可以做到，亦令Askren未能如常地壓制對手。

在第三回合，Maia 體力下降，Askren的摔技變得更為有效，但Maia也未受威脅。反之，在中段Askren的一個單腿摔中，Maia 即時以Butterfly hook轉腳鎖威脅Askren，並成功拿到騎乘位，Askren轉身逃脫即時被拿背，最後難逃被Maia RNC 的命運。

Não canso de dizer o quanto sou fã do @demianmaia . O lutador que melhor adaptou o Jiu-Jitsu p/ o MMA moderno, o brasileiro com mais vitórias no #UFC, finalizou o marrento Ben Askren e mostrou que precisa sempre ser respeitado pic.twitter.com/6W8Y7V8Clr — Mauro Ellovitch (@mauro_ellovitch) October 26, 2019

Ben Askren 的問題

Ben Askren 的摔跤技術無容置疑，但他一直被人說他打法「沉悶」，雖然未到Lay and Pray，但他的打法確實就是摔倒對手，在地糾纏及壓制，打擊對手至TKO或降服對手。

懂得欣賞的拳迷，當然喜歡他在地面中奇怪而有效的位置轉換，以及如何找位置打擊對方。「獨孤一味」Ben Askren大概沒有他摔不倒的對手，但如果碰上完全不怕地戰的選手，例如這次的Demian Maia，就沒有Plan B了。

摔跤型選手的其中一個優勢，是可以選擇比賽的「場地」：場中間、籠邊、還是地面。當面對很強的打擊選手，可以摔倒對方；面對地戰很強的選手，可以避免落地。

這次Ben Askren 的想法也類似，才會選擇第一回合多用Dirty Boxing，但無奈立技實在不行，Demian Maia 的拳擊也在這幾年有很大的進步，結果Ben Askren 還是回到了摔技去。只是地戰中的 Demian Maia 實在太強橫了，這場比賽中連鎖的降服技與掃技行雲流水，盡顯功架。

大方回應

敗陣的Ben Askren 也沒有找藉口，在社交媒體說：

作了一個錯誤選擇然後我失敗了。令大家失望十分抱歉。 Ben Askren

而Demian Maia 則超越Royce Gracie成為UFC降服勝第二高的拳手：Gracie有10次，Maia有11次，第一高的Charles Oliverira 有13次。

同時，Demian Maia在UFC已經贏了22場，是歷史上第二高，第一高是「勞動模範」牛仔Donald Cerrone，有23場勝仗。第三高分別是Michael Bisping、Jim Miller及Georges St-Pierrz，當中Bisping及GSP已退休，可見41歲的Demian Maia還是愈打愈有。