【泰拳】姚達輝I1決戰馬拉拳王

有留意本地泰拳新聞的朋友，應該對姚達輝這名字並不陌生。這位活躍於香港拳界將近一年來銷聲匿跡，突然於12月I-1海報再見他蹤影，並代表柏龍拳館再披戰甲，參加「I-1世界泰拳群王鬥」。是甚麼原因讓闊別拳壇一年的姚達輝久蟄思啟？
文、攝：賴家俊
姚達輝休戰了一年，覺得是時候再上擂台。(賴家俊 攝)
「之前全職打拳，可以經常打比賽，因為轉了長工所以停了差不多一年。工作了一年，發覺少了寄託，好想打比賽，覺得是時候要打返拳。自己年紀也已經廿五、六歲，比賽機會愈來愈少。」
停了一年擂台操練，再上戰陣卻要挑戰馬來西亞拳王坤在雲(Muhammad Bin Mazlan)，姚達輝用了比從前更長時間準備接戰。
「現在主力提升狀態，十一月起會更密集訓練。由於有正職，要更好好分配時間，爭取上班前跑步鍛煉體能。」
對於戰前準備，姚達輝表示並無研究對手打法，避免給自己壓力，但他會調整打法。
「以往我主力打閃避技術偏多，注重技術還擊，這次很久沒有上擂台，所以希望有突破調整打法，試下讓觀眾看看全新自己。
拳館各位師父和師兄弟都十分支持姚達輝這次出賽。(照片由受訪者提供)
姚達輝表示，他自十四歲學習泰拳，至今十年。人生不容易有興趣能從小以來一直堅持，他希望將來仍繼續參與泰拳活動。自這次I-1開始，2020年會繼續參與比賽。
談及投入全職工作，如何平衡打拳與工作生活，姚達輝表示實在是很難兼顧，尤其平衡工作和家庭。但他表示十分幸運，公司給予很大空間讓他參賽，同事還會入場支持12月比賽。而家人一直以來也十分支持他，沒有給他壓力。
對於這些包容與支持，姚達輝深深給予致謝，而且還十分感謝拳館各位師父和師兄弟，他會全力以赴這次I-1大賽！
姚達輝將於I1對戰姚達輝。(I-1世界泰拳格蘭披治Facebook)
【「I-1拳王鬥2019」各場賽事資料】
日期：12月3日晚上7時開始
地點：九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall
1.I-1至尊金腰帶 62kg
吳景聰(中國香港) vs 艾勞斯 (摩洛哥)
2.I.-1洲際金腰帶 63kg
羅傑豐 (中國香港) vs 拿素 (阿根廷)
3.I-1太平洋金腰帶51kg
郭海寧(中國香港) vs 鐵鐵蘭 (泰國)
4.I-1環球金腰帶 51kg
姚達輝(中國香港) vs坤在雲(馬來西亞)
5.I-1超級賽金腰帶 52kg
莊嘉財(中國香港) vs金瑪勇 (菲律賓)
6.I-1超級賽金腰帶51kg
邵悅彤 (中國香港) vs沙拉菲利普斯 (英國)
7.I-1超級賽金腰帶54kg
達古奴(菲律賓) vs 楊瑋棋(中國香港)
8.I-1超級賽金腰帶65kg
趙虎(泰國) vs萊恩(英國)
9.I-1超級賽 63kg
潘啟源(中國香港) vs劉康樂(馬來西亞)
10.I-1開幕戰63.5kg
莫家駿(中國香港) vs 黃森華(英國)
11.I-1開幕戰58kg
蘇浩文(中國香港) vs 黃潤南 (中國香港)