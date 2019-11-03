【泰拳】姚達輝I1決戰馬拉拳王

有留意本地泰拳新聞的朋友，應該對姚達輝這名字並不陌生。這位活躍於香港拳界將近一年來銷聲匿跡，突然於12月I-1海報再見他蹤影，並代表柏龍拳館再披戰甲，參加「I-1世界泰拳群王鬥」。是甚麼原因讓闊別拳壇一年的姚達輝久蟄思啟？ 文、攝：賴家俊

姚達輝休戰了一年，覺得是時候再上擂台。(賴家俊 攝) 「之前全職打拳，可以經常打比賽，因為轉了長工所以停了差不多一年。工作了一年，發覺少了寄託，好想打比賽，覺得是時候要打返拳。自己年紀也已經廿五、六歲，比賽機會愈來愈少。」 停了一年擂台操練，再上戰陣卻要挑戰馬來西亞拳王坤在雲(Muhammad Bin Mazlan)，姚達輝用了比從前更長時間準備接戰。

「現在主力提升狀態，十一月起會更密集訓練。由於有正職，要更好好分配時間，爭取上班前跑步鍛煉體能。」

對於戰前準備，姚達輝表示並無研究對手打法，避免給自己壓力，但他會調整打法。

「以往我主力打閃避技術偏多，注重技術還擊，這次很久沒有上擂台，所以希望有突破調整打法，試下讓觀眾看看全新自己。

拳館各位師父和師兄弟都十分支持姚達輝這次出賽。(照片由受訪者提供)

姚達輝表示，他自十四歲學習泰拳，至今十年。人生不容易有興趣能從小以來一直堅持，他希望將來仍繼續參與泰拳活動。自這次I-1開始，2020年會繼續參與比賽。

談及投入全職工作，如何平衡打拳與工作生活，姚達輝表示實在是很難兼顧，尤其平衡工作和家庭。但他表示十分幸運，公司給予很大空間讓他參賽，同事還會入場支持12月比賽。而家人一直以來也十分支持他，沒有給他壓力。

對於這些包容與支持，姚達輝深深給予致謝，而且還十分感謝拳館各位師父和師兄弟，他會全力以赴這次I-1大賽！

姚達輝將於I1對戰姚達輝。(I-1世界泰拳格蘭披治Facebook)