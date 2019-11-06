【拳擊】井上尚弥WBSS決賽　與菲律賓名將爭IBF WBA腰帶

明天，日本「怪物」井上尚弥將上陣WBSS Bantamweight 決賽，跟兒時偶像「菲律賓閃光」Nonito Donaire 爭奪冠軍。

日本「怪物」井上尚弥最為香港人熟知的，莫過於他長期制霸曹星如所屬量級，當年拳擊界不時把二人比較一番。

明天，他將上陣WBSS Bantamweight 決賽，跟兒時偶像「菲律賓閃光」Nonito Donaire 爭奪冠軍。

▍KO率高達89%的怪物

+ 10 + 9 + 8

井上之所以被稱為「怪物」，其實來自於他凌駕於所屬量級的技術、速度和破壞力。他

自2014年奪得WBO Junior-bantamweight 冠軍後，便連續七次成功衛冕，當中更有六次是以終結對手取勝。他的職業生涯戰績為18戰18勝16 KOs，撃倒率高達89%。

井上自去年五月升磅至Bantamweight，並僅用上一回合便擊倒英國拳王Jamie McDonnell，奪下WBA（Regular）冠軍頭銜。其後，他便宣告參戰新創的頂尖拳擊錦標賽WBSS（World Boxing Super Series），與世界一眾Bantamweight 好手互相較量。

進一步了解甚麼是WBSS，可參看︰

【拳擊】井上尚彌將出戰 World Boxing Super Series

在第一場的WBSS 比賽中，「怪物」井上僅以2拳、70秒擊倒對手Juan Carlos Payano晉級。在準決賽時，井上再一次顯示出其壓倒性的能力，在兩回合內3度擊倒對手Emmanuel Rodriguez，成功奪下IBF 腰帶。

明天，井上將對上自己兒時的偶像，菲律賓名將Nonito Donaire。

▍對陣偶像︰橫跨四個量級的世界冠軍

+ 4 + 3 + 2

今年是「菲律賓閃光」Nonito Donaire 自2001年出道以來的第十八年，他比現年26歲的井上大上11年。他的戰績為40勝5負26 KOs，曾為四個量級的世界拳王︰Flyweight（112磅）、Bantamweight（118磅）、Super Bantamweight（122磅）、Featherweight（126磅）。



在WBSS 的賽前記者會中，井尚表示︰「我在成為職業拳手前，便一直看他的比賽長大，他是其中一位我最尊敬的拳手。我很高興可以跟他在同一個擂台上作賽，我認為這是很好的時機，讓我跨越這道高牆。」



雖然Nonito 身高比井上高3厘米，臂展長2厘米，體型上略佔優勢，但井上的身體能力還是明顯佔優。兩位選手經已在在今天下午進行過磅，過磅體重均是117.5磅，順利過磅。

兩代拳王即將在明天於台上正面較量。到底誰能勝出，奪得IBF、WBA(Super) Bantamweight 冠軍頭銜呢？