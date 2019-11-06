【拳擊】「超級晚」：中國年度最大搏擊盛事之一　明年海口上映！

2020年的賀歲拳擊賽事「超級晚」，昨日於海口觀瀾湖舉行了新聞發布會。這場將於明年2月2日舉辦的拳擊界盛事，將會齊集WBO、WBC、WBA、IBF四大拳擊組織的金腰帶，其中包括了3條世界金腰帶以及至少2條洲際金腰帶。 而在賽事前一晚，則會由邱建良、鐵英華、韓文豹等著名搏擊選手率先打響頭陣，或會上演多場經典的二番戰。如若成事，「超級晚」有望成為中國明年最受歡迎的體育競技節目之一。

關乎拳壇格局的超羽量級大戰

「超級晚」賽事由觀瀾湖集團聯同美國Top Rank、中國盛力世家等多間企業攜手打造，並會於ESPN以及拉丁美洲最大的電視網路Televisa上進行直播。

按Top Rank創始人Bob Arum在發布會上的介紹，今次「超級晚」的重點主賽為WBC/WBO超羽量級（Super Featherweight）雙冠軍Jose Carlos Ramirez的雙腰帶衛冕戰，他的對手是來自烏克蘭的Viktor Postol。Postol職業生涯暫時取得31勝2負13 KO的優異成績，並擊敗過阿根廷名將Lucas Matthysse，奪得了WBC的超輕量級（Light Welterweight）冠軍頭銜。而這次他們在「超級晚」的對決，則會是中國國內暫時舉辦過的最高級別賽事。

號稱「年度體育大秀」的超級晚，昨日在海口正式公布。（相片由觀瀾湖提供）

中國搏擊運動盛宴

此外，今次的「超級晚」亦有可能成為兩位中國拳手：伊力夏提（Ainiwaer Yilixiati）與楊永強的出賽機會。

現年26歲的伊力夏提，乃目前中國的中量級別代表人物。今個月23日，他就會跟澳洲拳手Mark Lucas進行一場10回合的國際排名賽。假如順利獲勝，他的世界排名將大幅提升，並有機會在「超級晚」上挑戰世界冠軍頭銜。而無論他的對手是誰，都會是中國中量級拳手暫時挑戰過的最高位置。

至於27歲的楊永強，目前的職業賽成績為12戰全勝，堪稱當前國內羽量級（Featherweight）最具競爭力的拳手之一。若果他能夠在今個月23日，於重慶的「拳力巔峰」賽事中擊敗菲律賓拳手JR Magboo，他就能夠成為WBO的「環球拳王」（WBO Global），並獲得足夠積分在「超級晚」130磅或135磅的世界拳王發出挑戰。

而對中國的搏擊運動迷來講，今次「超級晚」還有另一重意義，就是可以欣賞到國內多個自由搏擊選手同場競技。蓋因在主賽前一晚的2月1日，大會率先安排了邱建良、鐵英華、韓文豹、劉威等不同界別的搏擊名將作賽。其中邱建良更先後贏得了S-1世界泰拳冠軍、WLF 67KG世界冠軍，以及GOH羽量級世界冠軍。

現時大會尚未公布完整的對賽名單，但坊間普遍預期他們會跟各自的宿敵來一場「二番戰」。例如號稱「小虎」的鐵英華，就有機會與日本Krush的松岡力再次對陣。

超級晚邀請了國內外多位搏擊名將參與，場面盛大。（相片由觀瀾湖提供）

打造中國年度最受歡迎的搏擊賽事

大會表示，他們希望藉著今次的「超級晚」賽事，「為中國職業拳擊運動員搭建一個高起點的平臺」，並借助全球轉播，讓最中國最優秀的搏擊選手能夠更快地走入世界市場，「打造一個屬於中國的本土國際化職業體育年度大秀」。

至於實際的成效如何，還請我們拭目以待吧！