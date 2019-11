【UFC】12月大會重槌出擊　UFC 245強勁陣容為2019年畫上句號

UFC 2019年度最後一場按次付費電視(PPV)大會UFC 245將會在美國的12月14日上演。今次大會不但貫切過往年尾大會強勁陣容的特色,更罕有地在同一晚來三場的冠軍爭奪戰。

UFC 245的壓軸重頭戲將會是現任UFC次中量級冠軍Kamaru Usman和前臨時次中量級冠軍Colby Covington的一戰。兩人近年除了語言上有衝突外,在同場碰面時也曾發生肢體衝突,讓這次對壘添增了不少額外的火花。Kamaru Usman在3月的UFC 244中擊敗時任冠軍Tyron Woodley奪得次中量級冠軍腰帶,讓Colby Covington在2018年奪得的臨時冠軍腰帶作廢,令Covington大感不滿。

現任UFC次中量級冠軍Kamaru Usman。圖片來源:Getty Images

Usman和Covington的對賽原本預定會在11月2日的UFC 244進行,但因爲沒能在限期前成功簽約而告吹。在比賽正式宣布後,Colby Covington在記者會中就更變本加厲向Kamaru Usman進行挑釁,包括指控Usman使用禁葯,讓現場充滿火藥味。

前UFC臨時次中量級冠軍Colby Covington。圖片來源:Getty Images

而在另一場焦點賽事中,羽量級冠軍Max Holloway將會迎戰Alexander Volkanovski。雖然Max Holloway之前嘗試爭奪輕量級冠軍寶座失敗,但他在7月對上Frankie Edgar的羽量級衛冕戰中證明了自己的實力依然。Holloway在145磅的羽量級已經有6年未嚐一敗,但面對在新西蘭強隊City Kickboxing訓練Alexander Volkanovski,這戰未必會輕鬆。

現任UFC羽量級冠軍Max Holloway。圖片來源:Getty Images

Alexander Volkanovski目前正處於17連勝的狀態中,在5月時更擊敗了前UFC羽量級冠軍José Aldo。Alexander Volkanovski可能會是近年Holloway在羽量級面對過的選手中最頑強的其中之一。

Alexander Volkanovski (右)。圖片來源:Getty Images

UFC 245的第三場冠軍賽將會是Amanda Nunes在雛量級冠軍賽中迎戰前羽量級冠軍Germaine de Randamie。Amanda Nunes先在2016年奪得UFC女子雛量級冠軍,然後再在2018年奪得UFC女子羽量級冠軍,成爲UFC有史以來的首位女子雙冠軍。Amanda Nunes與Germaine de Randamie曾在2013年的UFC: Fight for the Troops 3中對壘過一次,當時由Amanda Nunes在第一回合以TKO勝出。不過Amanda Nunes在2013年後五戰全勝,甚至在奪得了UFC女子羽量級冠軍,只是最後因爲不願出戰Cris Cyborg而被剝奪了頭銜。

UFC有史以來的首位女子雙冠軍Amanda Nunes。圖片來源:Getty Images

前UFC女子羽量級冠軍Germaine de Randamie。圖片來源:Getty Images

除了三場冠軍賽外,UFC 245的其他賽事也會見到不少著名的UFC選手出賽,包括Jose Aldo、Urijah Faber、Mike Perry和Kai Kara-France等。

UFC 245目前已宣布的出賽陣容:

主賽

- Kamaru Usman vs. Colby Covington (次中量級冠軍賽)

- Max Holloway vs. Alexander Volkanovski (羽量級冠軍賽)

- Amanda Nunes vs. Germaine de Randamie (女子雛量級冠軍賽)

- Jose Aldo vs. Marlon Moraes

- Urijah Faber vs. Petr Yan

副賽

- Mike Perry vs. Geoff Neal

- Ketlen Vieira vs. Irene Aldana

- Matt Brown vs. Ben Saunders

暖場賽

- Chase Hooper vs. Daniel Teymur

- Brandon Moreno vs. Kai Kara-France

- Jessica Eye vs. Viviane Araujo

- Punahele Soriano vs. Oskar Piechota

- Ian Heinisch vs. Omari Akhmedov