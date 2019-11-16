【圈套】西部牛仔專用用具? 　原來古今中外都有用

一般想起西部牛仔，會想起那個長長的繩索，一飛出去就能套住野牛野馬；流行文化中的神奇女俠，更用她的真言套索提拿敵人。 但現實中的套索，又是否如此?

▍套索

套索是一種在拉緊時擰緊的繩索環，用於纏繞及抓緊某物，尤其用來捕捉野牛或抓住牲畜，是美國牛仔的知名工具。

但其實套索並非源自北美，而世界各地亦有這類用具。在古埃及建於1280BC左右的寺院中，就有浮雕展示法法王用套索捕捉公牛。

圖片來源：https://en.wikipedia.org/wiki/Lasso

而在伊朗和土耳其就有更多的史料。在伊朗一帶，套索叫作kamand，是薩薩尼亞人的基本用具。希臘作家希羅多德就寫過當地人用套索作戰：

他們參戰時就使用纏繞著皮條的繩子。這些人的戰鬥方式如下：當他們與敵人發生衝突時，他們就扔套索過去，無論索住了什麼，無論是馬匹還是人，他都拉過去，對方就會糾纏在繩中而戰敗被殺 《歷史》7.85.2

波斯詩人菲爾多西(935-1020) 的《列王記》中就有一篇關於英雄Rostam 以套索圈著對方的頸而擊敗對方的詩歌。而在McGill 的電子圖書館，就有畫像展示了有人中了Rostam的套索，從大白象中被拉下來：

圖片來源：http://digital.library.mcgill.ca/shahnameh/fullrecord.php

下面的圖畫描繪了科索沃戰役(1389)中的Ottoman Akinci，將套索綁在匈牙利騎士的脖子上，把他拖到地上：

圖片來源：https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sueleymanname_akinci.png

像史料看，套索都是馬上使用，再用馬的力量把對方拖下來，像神奇女俠那樣站著把對方套住，然後把對方拉來拉去，大概真的只有超能人可以做到。而且使用時要小心，如果圈住了自己的馬或者其他東西，就會中了自己的圈套。

▍題外話

用軟兵器圈著別人也不是新鮮事，例如東南亞軟兵器 Sarong，其實就是頸巾般的印染織布。

在尋找資料時也找到這位Tom Fazio， 教導很多的軟兵器，尤其是布質的東西，聽聽他自己的介紹：

Tom Fazio的《帶藝》（Art of the Sash）是最全面的軟武器系統。 在武僧和自衛專家的研究下，經過20年的軟武器研究，Tom革新了自己的系統，該系統涵蓋了技術可能性的廣泛範圍，其中包括用於遠距離射擊的繩鏢和流星錘技術，用於中距離的鏈鞭和九段鞭技術，以及從功夫和合氣道中拿取的近距離技術，當中包括鎖技、窒息技和捆綁技，既致命又美觀。

又「武僧」又「自衛專家」，有點像個圈套想你買DVD，個人覺得一些繩鏢基本技巧在Youtube看還是可以的，所以信不信就由你了。