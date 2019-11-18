【功夫傳奇4】菲律賓魔杖：先學兵器後學手法

菲律賓棍術，根據菲律賓不同地域，而有Kali、Arnis、Escrima(Eskrima)不同稱呼。在華文翻譯中，常稱為「菲律賓魔杖」，這個譯法因為早年受到電影影響，而為人隨意所譯，卻沿用至今。(1)十九世紀末，菲律賓成為美國殖民地，大量菲律賓人因而移居美國，並將菲律賓武術帶入美國，並將有關技術帶入搏擊比賽和武術電影中，使這門武術在二十世紀開始登上國際舞台。《功夫傳奇4》最後一集，兩位同樣學習了魔杖十年或以上的武者，喬靖夫和戴志良，將會到訪菲律賓宿霧和馬尼拉，尋源索本，拜訪幾個著名流派，讓觀眾認識這門武術於當代發展。

▍痛苦而值得

學習馬來武術和菲律賓魔杖已有十年的戴志良，第二度擔任《功夫傳奇4》主持。雖然多年來有多次到訪菲律賓學武機會，但這次拍攝讓他能夠學習其他他不熟悉的流派，更能跟隨當地師傅燒藤製作魔杖和鑄刀(machete)。

「這次旅程讓我回憶起當初學習魔杖的辛酸。記得早年接觸魔杖，經常使用藤棍讓手生滿水泡，十分痛。今次拍攝要長時間練習和參加對戰，雙手又再一次長起一個個水泡，這讓我回憶起最初學習的艱苦歷程。雖然痛楚，但值得！」

兩位主持這次旅程，各自帶大家去自己門派師祖學習，還拜訪一些之前不認識的流派，學習不同技術。對現在執教武術的Evan來說，讓他將新學技術融入他的教學中。

「我們在其中一個師父學習一種叫Balintawak的打法，這種打法好像近身詠春黐手，是一種近身戰十分好的訓練打法，我會用來加入我的訓練體系中。」

有關Balintawak示範

▍Silat和魔杖學習次序有別

馬來武術Silat和菲律賓魔杖都是東南亞流佈甚廣的武術，這兩種武術在技法上互有融和，但學習上有沒有明顯分別？

Evan表示，兩種武術的手法和兵器學習次序有異。菲律賓武術是先學長兵器、再學中長兵器、再到短兵器，最後手法；而Silat則先學手法、再學兵器，然後再將兵器特性放入手法中。

時至今日，菲律賓魔杖已是一門世界著名武術，當地舉辦多項魔杖比賽也吸引了不少外國人參加。而在美國，伊魯山度透過電影和傳播媒介，讓這門武術有更多人認識。但亦因為如此，對Evan來說更需要尋根索源，親身去菲律賓追尋當中文化和技術源流。

「菲律賓武術最難學不是動作，而是當地語言文化。你要了解這個地方的歷史文化背景，才明白一些動作來源和技術出處，和與其他地區武術關係。」

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（所有相片由香港電台提供）

(1)喬靖夫〈菲律賓兵器源流略述(上)〉