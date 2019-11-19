【ROBO-ONE】 二足步行機械人玩劍道　取勝不靠花招靠基本功

ROBO-ONE是日本一個機械人比賽，當中別開生面的是所有項目都是「搏擊運動」，由打擊技到劍道都有。這次介紹的則是ROBO-ONE中的劍道比賽。

這個比賽的規則按著日本劍道連盟的「劍道試合‧審判規則」而定，所以可以擊打的位置就是小手、面及身。假如機械人作出與普通劍道截然不同的動作，或使用與劍道精神大相徑庭的攻擊或防禦手法，則可能被取消資格或者被判罰分。這可能是因為機械人的關節可以弄得與真人完全不同，可以做出人類做不到的揮劍動作，為了追求比賽的擬真性，所以有次限制。

比賽對機械人手持的竹刀和防具(可擊打的計分位置)也有限制，以保持公平性。

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比賽

在網上看到2019年ROBO-ONE 劍道的第三位決定戰，當中互有攻守，雖然兩者多數用的都是正揮劍。但當中也有一些真的戰略可以看到，例如最後勝出的一方選擇不斷的走側，讓對方要跟著自己轉，最後回身不夠快，讓勝方清脆的擊中對方的手，拿下致勝一分。

(影片取自:https://www.youtube.com/watch?v=gJPZ4jhwu4k)

當然不是叫大家一定要轉著打，但很多時候打搏擊比賽，不論是什麼比賽，很多時在對打中都會忘記了走側，不論進攻還是防守都只作前後移動，結果「由3D變2D格鬥」。尤其是閃避時，如果只會向後閃，會很快被迫到繩邊和籠邊，變得無路可退。

天人交戰

二足人型機械人當然是男孩子浪漫，但在工業上用得比較多的機械人肯定是非人型的機械人(起碼現在是)，所以ROBO-ONE賽會也有一個「機械臂劍道比賽」給工程師顯顯身手。

因為是機械臂的關係，對動作的限制自然就較少，結果打得很開放，而且看起來不像是兩隻手在格劍，更像是整個人拿著劍做仰臥起坐地打：

(影片取自:https://www.youtube.com/watch?v=yhQRTK7SNOE&t=91s)

當然機械臂沒有什麼動作可以學習，但仍可以看到一些基本原理，例如左方的機械臂持劍向上，把得分位置守在劍和護手的後方，格擋和阻截了對方大部份由上而下的攻擊。

(影片取自:https://www.youtube.com/watch?v=yhQRTK7SNOE&t=91s)

ROBO-ONE 除了在日本，也有在韓國及台灣舉辦。