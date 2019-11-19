【電影】《最佳拍檔》演員陳星離世　代表作《山狗》封Cult片聖典

資深動作演員陳星，今年九月四日於印尼逝世，終年82歲。他生前參演過多部動作電影，並曾在許冠傑、麥嘉主演的經典喜劇《最佳拍檔》中亮相。而要數他的代表作品，則非1980年的《山狗》莫屬，堪稱香港新浪潮的Cult片聖典。

銀幕鐵漢 「香港查理士布朗臣」

陳星於1936出生，曾用名陳明利，並在60年代加入演藝圈。他是武打片宗師張徹的第二代弟子，與狄龍、姜大偉等人同期。他曾參演多套經典武俠電影，如《獨臂刀王》、《新獨臂刀》、《十三太保》等，但就始終位居二線，未能登上主角位置。

及至70年代初，陳星轉投吳思遠麾下，在其執導的《蕩寇灘》、《餓虎狂龍》等電影中，正式出演男主角。由於陳星的身材健碩、形象硬朗，故又被譽為「香港查理士布朗臣」。之後陳星港台兩邊走，但一直都星途平平，未能更上一層樓。

去到80年代，陳星開始接拍不同的電影題材，當中較為人熟悉的有《山狗》（1980），以及由許冠傑、麥嘉主演的《最佳拍檔》（1982）。1996年，陳星宣布息影，並移居加拿大，近年則搬到了印尼居住。

1972年，由吳思遠執導的《蕩寇漢》，乃陳星的主演作品之一。此圖便為該片劇照（圖片擷取自https://imdb.to/33057oj）

Cult片聖典《山狗》

《山狗》乃陳星的代表作品，這部由余允抗執導的電影，屬香港新浪潮的產物之一。故事講述由王青、鄭則仕等人飾演的「山狗」五人組，乃「狗牙山」上的流氓。他們輪姦了前來效遊的莊靜而，使其精神失常並自殺身亡。及後他們又殺死了為莊靜而報仇的艾廸，迫使兩人的父親陳星動用私刑。

片中的陳星不僅孔武有力，更有耐性摸清每隻「山狗」的弱點。在他的設局底下，他成功虐殺了三隻「山狗」，並淹死了五人組之首王青，鄭則仕選擇了自殺。完成任務後的陳星決定到警局自首，而狗牙山則迎來了新一批山狗，全片終。

《山狗》充斥了大量虐待、殘殺的鏡頭，對其時的香港來說，可謂極具衝擊力。而片中的劇情布局，亦盡道人性陰暗面，表達出在法制以外的不毛地區，人類的獸慾將會無限擴張。故此本片亦被部分影迷人譽為本地「邪典」（Cult）電影的「聖典」。

而陳星在片中的賣力演出，其結合慈父與勇漢的形象，也由此深入民心。

終年82歲 吳思遠將協助舉辦追思會

今年9月4日，陳星於印尼逝世，享年82歲，並在昨天公布死訊。陳星本與太太育有一子，但兩年前因為癌症逝世。痛失愛兒的他，兩年前回港時曾經透露自己經濟拮据，當時吳思遠表示可以聯同香港動作特技演員公會提供協助。

如今陳星離世，他的遺孀希望能夠在香港舉辦追思會，吳思遠亦表示他可以盡力幫忙。不過陳星的影片和照片，有不少已經遭人盜走需時尋回，恐怕追思會亦非一時三刻的事。