【二刀流】非宮本武藏專用　連中世紀歐洲劍士也會用（刺劍匕首）

在日本劍道比賽中，選手除了可以選擇竹劍外，亦可以使用「二刀流」手執長短竹劍作賽。而日本傳奇劍豪宮本武藏便是以雙刀流聞名，創立「二天一流」劍術流派。

殊不知，在十五、十六世紀的歐洲，民間對決亦流行「二刀流」——Rapier and Dagger（刺劍與匕首）。

▍宮本武藏的「二天一流」

宮本武藏是日本最具傳奇色彩的劍客之一，以「二刀流」聞名於世。據其著作《五輪書》所言，武藏在13歲至29歲期間，決鬥60多次，無一不勝。當中著名決鬥包括了，與吉岡一族的慘鬥、與奈良奧藏院高手決鬥、與伊賀鎖鐮名家宍戸的決鬥，更不得不提最為人熟悉的「巖流島決鬥」。

宮本武藏最初改良父親新免無二的「當理流」，發展出自己的流派「圓明流」，後來更名為「二天一流」，兩者分別傳承至今。

二天一流中所謂「二天」就是指「二天曬日」（《五方之太刀道序》）之意，指的是太陽和月亮：即陰與陽，也就是象徵對立的事物。有關理論常記載於宮本武藏晩年的著作《五輪書》中。



二天一流的「二刀流」，是以兩手各執短刀（脇差）及武士刀相配合，揉合兩刀特性而達至克敵的效果。根據《五輪書．地之卷》所言，武藏認為比起同時使用兩把刀，習練單手使刀更為重要，方能在各種情境下都運用自如。



看看劍道比賽中「二刀流」的表現。

那麼西方的「二刀流」又是怎樣的呢？

▍史實歐洲武術的「二刀流」︰刺劍跟匕首

首先說說 Rapier，中文是「刺劍」，又有稱之為「迅捷劍」。它是一種單手雙刃劍，以細長劍身及複雜兜狀護手為特徵。為了增加劍身長度（普遍長達一米），所以把劍身打造成細長雙刃尖頭狀，既具有優異的刺擊能力，亦具有一定的砍劈能力（所以刺劍其實並不只能「刺」）。

長久以來，刀劍在中世紀歐洲一直具有特殊的地位，通常只有軍士、貴族階層才會攜帶或熟習劍術。但後來社會生產力提升、社會階級變動，間接使劍術得以日漸普及，劍術學校、武術指南書逐漸出現。而在中世紀晚期到文藝復興時期，刺劍便成為平民階層常用的防身劍之一，更不時常見於平民對決中。

刺劍是單手兵器，那麼空著的另一隻手有甚麼功用呢？於是人們便漸漸找來不同的兵器、工具來作為輔助，有小圓盾、斗篷等，但始終兩者都傾向於防守性質，於是便找來當時唾手可得的匕首。在中世紀的民間，匕首可謂是每人必備的工具，用於日常生活各部份之中，亦是最普遍的防身兵器。

於是「刺劍配匕首」的「二刀流」技術便隨著刺劍的普及，傳承至歐洲各地之中，如義大利、德國、英國等。



在十六世紀德國劍術大師Joachim Meyer（1537–1571） 的武術指南"A Thorough Description of the Art of Fencing"中，便記載了「刺劍、匕首」的技術。



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在義大利武術指南書"Treatise on the Science of Arms, with a Dialogue on Philosophy"中，亦充分展示了刺劍及匕首的技術原理。



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另一位十七世紀義大利劍術大師Ridolfo Capo Ferro da Cagli，在"Great Representation of the Art and Use of Fencing"中有大量刺劍匕首資料。

▍刺劍與匕首的技法

在史實歐洲武術（HEMA）對「刺劍與匕首」的重現中，匕首技法主要以擋格或趨近刺擊為主。擋格方式以「迎格」為主，以匕首劍身及護手格住對方劍刃。若單以匕首搬開對方刺擊的話，對方很可能成功回劍反刺。至於更詳細的用法，可參看以上的影片。



再看看「刺劍與匕首」的比賽表現。

▍另類格擋匕首：破刃短劍

為了加強匕首作為副兵器的防守能力，漸漸發展出一定的制式，稱之為「格擋匕首」（Parrying Dagger）。因為在大多數情況下，劍手會右手持劍，左手持匕首，所以「格擋匕首」又稱為「左手匕首」（Left-hand Dagger）。

跟一般匕首最明顯的分別是，格擋匕首一般具有明顯的護手；在劍柄的其中一側會加上護手小環，以保護持劍手手背；甚至把護手改成「彎狀」，以便卡住對方的劍刃。



Swordbreaker是16世紀在歐洲出現的罕見檔格短劍（Parrying Dagger）類型，中文一般被譯為「破刃劍」。（圖片擷取自︰Youtube，http://bit.ly/2KhBwT1）

其中一種比較特別的「格擋匕首」名為「破刃短劍」（Swordbreaker）。它在劍身一側有大而深的鋸齒，用來卡住對手的刀鋒，並壓制操控對方的長劍動作。而在鋸齒另一側的劍身，則有開鋒的刃部，刃端亦有鋒利的刃尖。

想了解「破刃短劍」（Swordbreaker）更多，可參看：

【Swordbreaker/破刃短劍】中世紀特殊短劍 可以破劍的「破刃劍」

