【正義之劍】中世紀另類行刑長劍　如何變成正義的象徵

提起中世紀歐洲的處刑工具，大家第一時間可能會想起終結千年法國君主制的「斷頭臺」，也可能會想起手執巨斧的行刑人，或是大航海時代的絞刑臺。今天則跟大家介紹一種比較不為人知的行刑專門兵器——處刑者之劍（Executioner’s Sword）。

▍處刑者之劍的背景

處刑者之劍是中世紀歐洲專門為死刑犯斬首而設計的「處刑兵器」。跟其他兵器不同，處刑者之劍不見於戰場或民間，而只作為行刑工具使用。



在中世紀，斬首最初是以普通的刀劍執行，大概去到1540年左右才發明了處刑者之劍，然後在十七世紀的歐洲廣泛使用，直至十八世紀初突然遭到淘汰為止。在1868年的瑞士，歐洲最後一次以「處刑者之劍」行刑，處決琉森及穆東的殺人犯。

當處刑者之劍不再用於處決時，有時會被放在法庭中當作「正義之劍」，成為司法權力的象徵。

▍處刑者之劍的形制

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處刑者之劍基本上是一把雙手直劍，採用雙刃設計。劍端成平頭狀，沒有劍尖。它只具砍劈功能，並不能像其他長劍般進行刺擊。

它的刀身比一般單手劍更厚更重，長度介乎80-90厘米（31-35英寸）之間，重量一般不超過1.8公斤（4磅）。重心位於遠離護手的位置，甚至有遠至10英寸的例子。這重心向外的特性，增加了揮砍時的離心力，大大提升了砍劈時的威力，但同時亦令它難以靈活操控，間接反映了處刑者之劍作為「行刑工具」的性質。

處刑者之劍護手款式不一，由於並非為作戰設計，所以有些甚至沒有護手。

劍身通常裝飾有像徵性的圖案，如「死神」、「刑具」圖案，或是處刑者的名字，或是年份。有些甚至寫有關於死亡的文字，如「當我舉起這把劍時，我希望罪人將永生當作禮物」、「我不會對誰手下留情」等。

另一方面，在鈍頭的劍端位置，有時會具有一個或三個小孔。有說法指，這是代表了「上帝」或「聖父、聖子、聖神」的意思。

據說，這些裝飾是「退役」後才加上，具有某些宗教意味，目的是「淨化」處刑者之劍的「戾氣」、「怨念」，好讓一般人能夠安全觸碰它。

▍處刑者之劍跟行刑斧有甚麼分別？

根據 YouTuber Shadiversity 的影片，以處刑者之劍行刑有以下特點。

首先，是「受刑者」的姿勢不同。若以斧頭行刑的話，只能以由上而下的軌跡行刑，那麼「受刑者」必須完全面朝地下，以水平的方式受刑，比較具有「由上而下」的懲罰意味。而以處刑者之劍的話，一般會採用水平砍法行刑，受刑者能夠以下跪祈禱的姿勢受刑。因此有說法指，以處刑者之劍行刑是比較「莊嚴」、「尊重」的行刑方式。

其次，處刑者之劍的刀刃部分比斧頭多，令處刑者更便於行刑。斧頭開刃部份較短，只能目標進行單向的砍劈。但長劍不同於斧頭，可以在砍劈時加上切割的動作，降低成功行刑的難度。

總括而言，其實所謂「正義之劍」並不絕對，「處刑者之劍」只是中世紀的一種處刑工具，仍服務政權統治者的工具而已，其本身並不帶有甚麼「神聖」或「正義」的意義。若以「正義」之名，行「不義」之法，何「義」之有？



最後一提，在遊戲Mordhau 中也有「處刑者之劍」出現。