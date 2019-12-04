【坂本龍馬】《龍馬史》書評：劍術揚名才有政治發言權

日本學者磯田道史著作，沈藝翻譯《龍馬史》，今年九月由社會科學文獻出版社出版。作者從書信、日記等細節入手，緊扣龍馬個人，分析其被殺原因，並交代圍繞龍馬與各方錯綜複雜關係。這本著作以小歷史視角探討龍馬一生，以此了解他何以代表幕末武士階層，當中更涉及一些與武人和武術的有趣課題，對瞭解江戶幕末年代武人生涯，提供一個曉有趣味角度。

坂本龍馬(1834-1867)，日本幕末土佐藩鄉士（下級武士）、維新志士，師從北辰一刀流千葉定吉（名劍客千葉周作之弟）。他促成幕末薩長同盟，導致了後來的「大政奉還」。可惜正當他想功成身退之時，卻遭遇暗殺，未能親眼目睹明治新日本的建立。而龍馬死後，備受後人推崇，視他為日本邁向現代立下豐功偉績的英雄。



江戶時代階級分明

江戶時代是一個身份制度森嚴的時代。據作者考證，龍馬家族以豪商身份買得下士（鄉士）身份，雖然相比武士來說下士身份低微，但這個身份卻有助坂本家從事商業生意。作者指出，下士不一定是窮人，所以龍馬年幼在土佐時，應該過著不錯的優渥生活。

而讓龍馬真正體驗到階級歧視生活，是他十九歲 （1853） 那年到江戶學習劍術。因為龍馬在土佐有不錯居住環境，但在江戶藩邸，卻要根據他身份住在擠擁藩邸。

另一個對武術研究者來說有趣的問題是，龍馬為何要遠赴江戶學習劍術？根據作者考證，雖然江戶時代是身份社會，但這種身份壁壘不是完全無法打破。當時有一個提升階級的方法，便是掌握「藝術」，在當時是指劍術和醫術等技藝。以「藝術」修身者就會有受到登庸的途經，獲得更大政治話語權。而在幕末諸多內憂外患下，種種危機推動下人們再次聚焦於「武威」這一武士存在的重要理由，在多種要素共同作用下，幕末時期產生了劍術熱潮。

【點擊圖片觀看資料】

+ 3 + 2

劍術精湛下士才能晉升武官

因此，幕末江戶有三大劍術道場，它們分別是士學館、玄武館和練兵館，時人以在三大道場學有所成為榮。長州藩的桂小五郎便是在練兵館習武，並以劍術出眾而聞名。作者指出，桂小五郎原本出生醫師之家，在金錢上沒顧慮，但要在政治上能夠發言，或者向藩政反映自己意見，還是必須以劍術揚名，作為優秀武士得到大眾認可。

職是之固，不管是上級武士還是下士，為了出人頭地而培養必要技藝，專注劍術，以此來開通往權位或飛黃騰達之路。所以家境不錯的龍馬，會在壯年之時被家族派往江戶學習劍術，坂本家寄望龍馬在名道場學習，在回流土佐後能大大提高名氣，甚至可以擔任幕府統領警備軍隊的武官系統─番方。過往番方只有上級武士世襲，下士要有突出劍術能力，才有機會破格錄用。

總結而言，去江戶學劍術等同現在放洋留學，是幕府末年下級武士晉升階級之路。