【I-1泰拳】火鳳凰、香港之寶為港爭光　I-1挫強敵奪金腰帶

「2019 I-1世界泰拳群王鬥」昨晚假九龍灣展貿匯星完滿結束，今屆有多達11位本港拳手參賽，幾場焦點賽事在激烈戰況下誕生賽果，當中「I-1世界拳王金腰帶72kg」由伊朗拳手Hossein Karmi奪得。而戰前備受關注四位本地拳王，郭海寧、羅傑豐、姚達輝和吳景聰，均成功奪得金腰帶，為香港打下亮麗年結戰績。

I-1拳后郭海寧。(賴家俊 攝) 於「I-1太平洋金腰帶51kg」賽事，郭海寧擊敗對手泰國拳后Thitinan，以一致裁決奪得金腰帶。賽後郭海寧表示臨場雖然緊張，未能發揮最好表現，但仍能打出平時師父所教功夫，總算未有辜負師父期望。2019年對郭海寧來說是一個突破年份，先於3月中代表香港赴泰國集訓，有機會同當地拳手切磋，吸收經驗。她表示下半年7月代表香港，首次隨師父參加世界賽，賽事中讓她在技術和經驗方面都獲益良多，讓自己知道可以做得更好。

姚達輝(右二)賽後與陳德興師傅(右三)等人合照。(賴家俊攝) 久休再戰擂台的姚達輝，未負眾望，第一回合在與對手互摔打埋身下，突然殺出一個飛踢讓對手措手不及，於2:52贏得技術擊倒(TKO)。賽後姚達輝表示，這次他升磅希望打足三回合，測試自己能否承受升磅壓力，故此能KO擊倒對手實始料不及。他表示早在第一回合已感到對手拳重，讓他十分吃力，也思忖自己會否在第二、三回合給對手擊倒。所以在第一回合一待對手捱摔未回復狀態下，突擊一記飛踢扭轉局勢，奪下「I-1環球金腰帶51kg」。

+ 3 + 2

火鳳凰豁出去重返擂台

「I-1洲際金腰帶63kg」羅傑豐。(賴家俊 攝) 賽事越打越火，重傷回歸擂台的「火鳳凰」羅傑豐，與對手阿根廷拳王Lucas Laselle互有拉鋸，雙雙捱肘打得血流披面，羅傑豐最後以一致決贏得「I-1洲際金腰帶63kg」，台上致辭時一度哽咽。羅傑豐表示，雙方中肘後讓大家視野不清，全憑堅持捱到最後，而今次重返擂台上台一刻有點怯，但最後「豁出去」全力以赴。

「I-1至尊金腰帶」吳景聰。(賴家俊 攝) 壓軸大賽「I-1至尊金腰帶」，「香港之寶」吳景聰對決摩洛哥拳王Omar Elouers。一如吳景聰賽前部署，以組合拳突擊打出缺口。賽事第三局吳景聰越打越進取，最後以一致判定贏得他今年第四條金腰帶。吳景聰賽後表示，他打最後一場，眼見同館戰友之前相繼勝出，故倍感壓力，但打完第一回合已覺得越打越順。雖然賽事中他以踢腳為主，但仍然主動打出預期會打的組合拳。2019年最後一場賽事圓滿結束，阿聰期望下年能打更大型賽事，讓自己更進步。