【未FC】少林寺武僧劈錯真磚手指骨折　其實劈真磚都可以很容易

最近網上流傳了一條短片，名為「中國建商因錯將普通磚頭送至少林寺，導致多名武僧手指骨折」，內容簡單直接，據聞主持已經向建商提出索償。事件被台港兩地的不同論壇轉載，包括Komica、巴哈姆特、PTT、連登、高登等。

網友們紛紛留下「風趣」的回應，例如就有「連登仔」寫道「假既假磚」、「諗起裘千x有無人明我講乜」等。而PTT上則有人發表了「地獄梗」，指那些本該用來表演的磚塊，被送去了建造「豆腐渣工程」，所以內地才會意外頻生。

未Fact Check

老實說，單憑上文片段，其實並不能說明甚麼。翻查記錄，最早流出這條報道的網站，是Komica的「綜合版」論壇。除了這條20秒不到的影片，以及50字不到的描述，內文就沒有再提供過任何有用的資訊。例如片段的拍攝時間、具體地點、受傷者身份、醫院報告、主持證詞、提告的法律文件等。事實上，穿起僧侶服飾打磚，不等於就是僧人，更不代表是少林寺武僧，或者跟少林武術有任何關係。套用今天香港的術語，整段「新聞」都未能「Fact Check」，大可一笑置之。

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取巧的劈磚

不過，單就「劈磚」這種表演來講，的確有許多值得商榷之處。首先，不少劈磚表演著實有「造假」之嫌。或者更準確來講，是表演者經常會運用一些取巧的方法，去減低實際所需要的力量。內地科普節目《走近科學》，就曾經找來幾名未受過武術訓練的中學生，即場教授他們劈磚的「技巧」。結果證明，無需任何底子，都可以做出相應的效果。

蓋因磚塊斷裂的主因，並不在於打擊者的力量，而是在於它與支撐物的碰撞。例如先用手將磚塊置於桌緣之上，另一隻手則負責擊打。當力量到達的一刻，桌子便會跟磚塊產生碰撞，令其輕易折斷。如果施力者在磚塊與桌子之間，再預留一些空間，效果就會更好。這點亦是在打擊多重磚塊時的一個重要訣竅：

而美國《赫芬頓郵報》（HuffPost）則曾經刊登了一篇題為《武術家是怎樣擊斷混凝土磚塊？》（How Do Martial Artists Break Concrete Blocks?）。作者Isaac Gaetz是一個曾習巴西柔術的結構工程師，他從物理學的角度出發，指出若果把磚塊放在兩個支撐物之上，那只需要大概125至175磅的靜力（Static Force，即向靜止物體施加的力量）就能將其擊斷，這組數字比很多職業運動員的體重為輕。他甚至認為劈磚的最大考驗在於心理，而不是拳重。

另外他亦指出，許多表演擊碎多個磚塊的武者，都會在磚塊之間放置鵝卵石或其他隔離物。在這個「巧妙」安排底下，當第一塊磚破裂時，力量就能夠輕鬆傳遞落去。換句話說，打斷多個磚塊其實只需要比打斷一個磚塊，使用多一點點的力量。

Isaac Gaetz指出，如果是用兩個支撐物承托磚塊，那所需的力量不會太大。而且某些小技巧可以令劈多塊磚都不難。（圖片擷取自http://bit.ly/33Wp5Rs）

劈磚有意義 只要不本末倒置

當然，這不是指所有示範劈磚的武者都是投機取巧，或者劈磚本身就沒有絲毫意義。事實上，透過碎磚這一類擊破硬物的練習，確實能夠具體測試到某些技法的運用，例如身體硬度、打擊力度、打擊滲透力、打擊準繩度、身體操控協調、動作結構等。而且在在擊碎的過程之中，亦可以增加習者的自信心。

本文想指出的是，劈磚或其他類型的「擊碎」練習，都不是武術的全部。切莫用劈磚來衡量一個人的武術能力，尤其是搏擊能力。此外，劈磚這一類表演，亦確實充斥著很多取巧的手法，觀賞者必須謹慎處理，千萬不要將騙子當成大師。

最後，本文亦想藉機提醒大家：記得Fact check啊！未查證好的資訊，當笑話就好了。

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