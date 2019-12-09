【入冬】武者古訓「夏練三伏，冬練三九」　原來最凍日子尚未到？

近來天氣寒冷，各位武者在保持訓練同時，亦記緊要做足保暖措施，以免著涼啊！

提到天氣與武術訓練之間的關係，相信傳統中國武術習者都必然聽過「夏練三伏，冬練三九」的說法。那麼究竟何謂「三伏」、「三九」？對習武又有何意義？

按照古人歷法，三伏乃一年中最熱的時間，共分為初伏、中伏及末伏。夏至後的第三個「庚日」，即第三個天干為「庚」的日子，便是初伏的第一天。如此類推，第四個庚日就是中伏的第一天。立秋後的第一個庚日，便是末伏的第一天。在三伏天期間，雖然肌肉的伸展性有所增大，但畢竟天氣酷熱，一般都不建議進行劇烈運動。

至於三九的計算方法則較為簡單，冬至後每隔九日便為初九、二九及三九天。這幾天被視為全年天氣最寒冷的日子，人體生理機能相應減慢，氣血不暢順，同樣不利戶外競技。按照曆法，今年的三九天為：

初九：2019年12月22日 二九：2019年12月31日 三九：2020年1月9日

也就是說，最凍的日子尚未到啊！看來各位還要跟自己的高床軟枕，作戰多一段時間了：

拜託老闆，這種天氣，你就別叫我出門了（圖片擷取自http://bit.ly/2sWoEcZ）

「夏練三伏，冬練三九」的意思，便正是勸勉習武者，無論天氣如何極端，都要保持自己的訓練量，不能因為環境變化而有所懈怠。事實上，按照傳統理論，在極端天氣下鍛煉，不僅可以增大對身體的負荷，還能夠磨鍊意志。某些內家拳派甚至認為，三伏天及三九天乃人體內氣循環最好的日子，多加練習可以打開很多平常閉塞的經脈。

當然，這並不代表練習毋須注意任何天氣變化。在寒冷的三九天，假如要到戶外練習，就應該儘量選擇向陽處作為訓練場地。練習前要認真做好熱身運動，待身體各部肌肉、韌帶、關節，以至內臟機能都充分活動之後，才正式開始鍛鍊。而在訓練結束後，則要儘快添衣保暖。蓋因運動過後，毛孔會打開出汗，遭寒風吹襲的話，會更容易流失體溫。

至於在訓練內容上，嚴冬期間應以鍛煉體能及基本技術為主，複雜和難度大的動作則應該減少，以防損傷。最後，訓練時切莫突然停止活動。因為在寒冷天氣下，如果長時間保持靜止狀態，身體機能會急速減慢，再上場訓練就會很容易拉傷肌肉。

一分耕耘、一分收獲，如果要有成果，似乎就得在任何環境堅持下去！祝願讀者在嚴冬之中，依然能夠努不懈、精益求精！