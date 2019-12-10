【空手道】世上僅存的船越義珍親傳　松濤館流大師金澤弘和逝世　

著名松濤館流空手道大師金澤弘和，於今個月8號離世，享年88歲。

世上僅存的船越義珍弟子

金澤弘和（1931—2019）出生於日本岩手縣。他早年曾習柔道，並獲得了二段資格。其後他入讀拓殖大學，跟隨後來的「日本空手協會」首席師範中山正敏（1913—1987）研練空手道。金澤弘和亦是當世少數曾向「空手道之父」船越義珍（1868—1957）親自求教的空手道家之一。

1957年，金澤弘和成為「日本空手協會甲種研修生課程」的第一批合格結業學生。他被協會派往夏威夷設立道場，之後又去到了歐洲等地傳授空手道。

1977年，金澤弘和脫離日本空手協會，並創辦了「國際松濤館流空手道會」（英文簡稱「SKIF」）。此後他一直以該會的名義四出講學，並在2000年，獲日本的「國際武道院」授予十段資格。

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巨匠殞落

2009年，金澤弘和滑雪時發生意外，撞傷了三塊椎骨，此後一直都有傳言指他身體轉差。及至上年SKIF的四十周年慶典，金澤弘和已經不良於行，並且難以言語。

今個月8日，SKIF英國分會率先在Facebook專頁上公布了金澤弘和的死訊，但帖子很快就被下架。直到當日中歐時間的下午1時，SKIF的管理層正式確認了消息，並刊出了訃聞。文中表示金澤弘和已於「米壽之年」（即88歲）逝世，他的喪禮僅限家人參與。而其紀念儀式則會在明年三月的「第七屆國際研討會」上舉行。

對於金澤弘和的離世，全世界的空手道習者都紛紛表示惋惜，而且絕不限於松濤館流。例如極真空手道專頁The Martial Way，便公開發帖悼念。

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生命是一個循環

金澤弘和的離世，對整個空手道界來說，自然是一項重大損失。然而按他本人的說法，死亡從來就並不意味結束。

他在接受「全日本柔術國際連盟」訪問時提到，他甚麼都不畏懼，包括死亡。這樣說並不是因為自大，而是他在生命中的每個時刻都會全力以赴，所以當他死亡的時候，必然可以無憾而逝。事實上，生命從來都沒有盡頭：

我確實相信生命在死亡之後，依然會延續落去。所有生命都會延續……生命就是一個循環

金澤弘和先生，願你安息。