【嘴炮道】「破盡天下武功」大圖鑑　教你輕鬆擊敗所有武術！

相信任何練武的朋友，都會面對過這種酸民句式：「對付XX武術好簡單啫，這般YY做就得啦！」例如你是練詠春，他們就會說你長距離不行，拉闊距離打就好。若然你是練泰拳，他們就指你地戰不行，把你摔倒在地上就搞定……總之，這類酸民會以自己對武術的刻板印象，肆意攻擊他人的體系存在致命破綻，說你花了這麼多時間練習，卻完全不懂「實戰」云云。

專門生產巴西柔術周邊產品的Because Jitsu，最近便繪製了20張諷刺圖卡，每張各代表一種主流武術，並附有相應的酸民語句。相信這些武術的習者，必定能會心微笑。但值得注意的是，雖然它們志在揶揄酸民，但言辭間的確有輕佻之處。而部份圖卡亦著實有嘲弄武術本身的意味，如果讀者感到冒犯，還望見諒：

【點擊圖片觀看20張圖卡，內含中文翻譯。如有冒犯，多多包涵】

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（以上所有圖片均擷取自Grappling Mastery: BJJ & Muay Thai Academy）

的而且確，每種武術或者競技規則都有其局限。然而這不代表一個全無訓練的新手，就能憑藉這些日常的認知，輕易擊敗一個武術專才。事實上，這些所謂「認知」究竟有幾多成正確，也很值得商榷。況且，一種沒有任何規則的武術比賽，本來就毫不現實。如果這就是「實戰」的涵義，那倒不如用槍還來得實際。這大底就是Because Jitsu設計這17張圖卡的用意。

簡單言之，請不要再說「對付XX武術好簡單啫，這般YY做就得啦」。

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