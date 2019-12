【星球大戰】 楊亮：《權力遊戲》幕後替身　 Rey 的真正Jedi師父

《星球大戰》最終章在香港上映,這套經典品牌的後三部曲,由女角Rey(Daisy Ridley飾演)來擔大旗。在電影中,Rey的原力覺醒有Luke Skywaker教導,但戲以外,她的電影動作指導則是華人武術指導:楊亮!

動作演員及武術指導楊亮。(https://starwars.fandom.com) 談起楊亮,香港的朋友未必即時有聯想,但有看星戰的讀者一定有印象。在《星球大戰:原力覺醒》中,有一幕白兵以電擊柺攻擊主角之一的Finn,那個白兵正是楊亮! 戲中楊亮白兵的編號為FN-2199,眼見同伴被Finn所殺,於是放下槍械盾牌,手執Z6電擊柺,單挑當時手持光劍的Finn。面對可以將任何東西一刀兩斷的絕地光劍,楊亮發揮重兵器的長處,以重柺揮出拋打動作,憑演員靈活手腕不斷瞬間甩柺,使柺不斷迴旋,打開光劍劈軌,乘空隙進擊。

楊亮客串白兵與FINN對打。(https://www.starwarsnewsnet.com) 可是在主角不死的設定下,楊亮雖然將Finn打飛數尺,快要將他KO之際,卻意外被槍殺(看下面片段)!整個決戰不到一分鐘,但這個無樣無名,異軍突起的白兵高手,卻在星戰迷中留下深刻印象,在這個白兵背景故事未明之前,就因為一句台詞「Traitor(叛徒) !」而被叫作TR-8R或者Tray Tor,在網上流傳:

楊亮(1979?- ) 一流的動作身手令他在荷里活站穩地位。楊亮生於中國黑龍江,8歲開始習武,贏得幾個省市比賽,1995年在全國武術學校比賽中獲亞軍。1996年在黑龍江雜技團演出,並隨團赴海外表演。2003年他參加格勒諾布爾國際雜技節,並於2004年定居英國,並在定居英國時開始由頭學習英語,並在2009年於倫敦成立自己的雜技團Eastern Arts。

在英國期間楊亮考取了替身演員資格,並在2007年起參演影視作品。在英國替身演員資格門檻很高,要考潛水、攀石、跳水、騎兵、蹦床等項目,楊亮用了2年便考到了一般人要用8-10年考到的資格。

在影視圈,楊亮參演了多套經典作品。例如參演《X Men:First Class》、《Pirates of the

Caribbean: On Stranger Tides》武術指導,和在《Mission Impossible 6》首次幕前亮相:



而當替身時其中一個亮眼表現,則是在電視劇《權力遊戲》中擔任「紅毒蛇」Oberyn Martell 的替身(也就是被魔山抓爆頭而死的那位親王),片中耍槍一幕令很多人都眼前一亮。

他在新《星戰三部曲》和《星戰外傳:俠盜一號》負責武打動作設計和演員替身工作,並且有份負責訓練演員Daisy Ridley成為一位「絕地武士」。

Daisy Ridley出於對老師的崇敬,曾說過:「若世上真有絕地武士,那一定是楊亮。」