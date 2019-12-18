【星球大戰】 楊亮：《權力遊戲》幕後替身　 Rey 的真正Jedi師父

《星球大戰》最終章在香港上映，這套經典品牌的後三部曲，由女角Rey(Daisy Ridley飾演)來擔大旗。在電影中，Rey的原力覺醒有Luke Skywaker教導，但戲以外，她的電影動作指導則是華人武術指導：楊亮！

動作演員及武術指導楊亮。(https://starwars.fandom.com) 談起楊亮，香港的朋友未必即時有聯想，但有看星戰的讀者一定有印象。在《星球大戰：原力覺醒》中，有一幕白兵以電擊柺攻擊主角之一的Finn，那個白兵正是楊亮！ 戲中楊亮白兵的編號為FN-2199，眼見同伴被Finn所殺，於是放下槍械盾牌，手執Z6電擊柺，單挑當時手持光劍的Finn。面對可以將任何東西一刀兩斷的絕地光劍，楊亮發揮重兵器的長處，以重柺揮出拋打動作，憑演員靈活手腕不斷瞬間甩柺，使柺不斷迴旋，打開光劍劈軌，乘空隙進擊。

楊亮客串白兵與FINN對打。(https://www.starwarsnewsnet.com) 可是在主角不死的設定下，楊亮雖然將Finn打飛數尺，快要將他KO之際，卻意外被槍殺(看下面片段)！整個決戰不到一分鐘，但這個無樣無名，異軍突起的白兵高手，卻在星戰迷中留下深刻印象，在這個白兵背景故事未明之前，就因為一句台詞「Traitor(叛徒) !」而被叫作TR-8R或者Tray Tor，在網上流傳：

楊亮(1979?- ) 一流的動作身手令他在荷里活站穩地位。楊亮生於中國黑龍江，8歲開始習武，贏得幾個省市比賽，1995年在全國武術學校比賽中獲亞軍。1996年在黑龍江雜技團演出，並隨團赴海外表演。2003年他參加格勒諾布爾國際雜技節，並於2004年定居英國，並在定居英國時開始由頭學習英語，並在2009年於倫敦成立自己的雜技團Eastern Arts。

在英國期間楊亮考取了替身演員資格，並在2007年起參演影視作品。在英國替身演員資格門檻很高，要考潛水、攀石、跳水、騎兵、蹦床等項目，楊亮用了2年便考到了一般人要用8-10年考到的資格。

在影視圈，楊亮參演了多套經典作品。例如參演《X Men：First Class》、《Pirates of the

Caribbean: On Stranger Tides》武術指導，和在《Mission Impossible 6》首次幕前亮相：



而當替身時其中一個亮眼表現，則是在電視劇《權力遊戲》中擔任「紅毒蛇」Oberyn Martell 的替身(也就是被魔山抓爆頭而死的那位親王)，片中耍槍一幕令很多人都眼前一亮。

他在新《星戰三部曲》和《星戰外傳：俠盜一號》負責武打動作設計和演員替身工作，並且有份負責訓練演員Daisy Ridley成為一位「絕地武士」。

Daisy Ridley出於對老師的崇敬，曾說過：「若世上真有絕地武士，那一定是楊亮。」