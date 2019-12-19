【MMA】夥UFC拳手教練共闖日本　香港職業新秀鄧志安

香港職業新秀鄧志安將夥UFC拳手教練共闖日本，挑戰Grachan 賽事。

鄧志安（Andy）最初因電影《激戰》而對綜合格鬥（MMA）產生興趣，開展了他的MMA 生涯。但讓他堅持下來的真正原因，其實是一個永遠無法取代的人：

15歲的時候，爸爸因重病進了醫院……他臨終前之前跟我說：『爸爸知道你喜歡打拳，那你要麼不打，要麼就成為最強的一個，讓所有人都認識你』。說完後不久，他便在我面前離開了。而這句說話則一直成為了我的動力所在。 鄧志安（Andy）

去年9月，Andy 終於得償所願迎來職業生涯的處子賽，並成功擊敗馬來西亞拳手Choi Kim Shi，把意義重大的初勝獻給天上的父親。



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想了解Andy 的感人故事，可參看：

【訪問】鄧志安Andy：19歲的職業賽首戰 19年的成長與情義

▍夥UFC拳手教練Roberto Mina共闖日本 迎戰Grachan 拳手

在本周日（12月22日）迎來第三戰的他，將跟現役UFC拳手教練Alberto "Soldier of God" Mina 一同遠赴日本，出戰當地MMA 賽事「Grachan 42 X Gladiator 011」，對陣日本拳手小島勝志。（見影片1分47秒）

一月的勝利後，香港本地 MMA 賽事 JUST MMA 與本地年輕新星鄧志安（Andy）簽約，成為該組織的首位簽約拳手。亦因此，Andy 有幸跟現役UFC 拳手Alberto Mina學習。



Andy 表示，他對於能夠成為Alberto 學生，感到十分幸運。因為當年Andy 最初看完《激戰》後，當中其中一位演員的表現令他印象十分深刻，於是他特地搜尋關於那人的資料，而那人正正是Alberto Mina。Andy 在當時便已得知Alberto 是位戰績彪炳、具豐富經驗的UFC 拳手。意想不到相隔六年後，自己竟然能夠直接跟隨Alberto 練習，更彼此建立出深厚的友誼。

雖然相處日子不長，但Andy 形容二人的關係就好像是「父子或好友」，無所不談，會互相取笑，一起練習一起對打。Andy 從Alberto 身上學到許多無比珍貴的事，不單是技術上，更在於工作、人生、經歷上。

最令他深刻的是，Alberto 經常跟Andy說：「你現在條路很好走，我會盡量協助你走條更好的路。我以前因為沒有系統訓練，只能不斷去打，辛苦的路就由我們走吧，讓我幫你走條更舒服的路吧。」所以Andy 十分感謝Alberto，讓自己能再深入正式真正的MMA訓練，而不再只是停留在「站立加寢技」的級數，而是有一個完整的系統，真正見識到世界級的MMA水平。

今次Andy 的對手是日本拳手小島勝志一。面對住9勝4負，經驗較豐富的小島勝志，Andy 表示會以平常心應對。由於自己為了這場比賽經已準備了接近一年，準備上絕對充足，加上教練Alberto 的協助，有信心可以應付日本對手。

最後，Andy 表示自己對這場日本之戰期待已久，絕對盡全力做到最好，不會會辜負大家對他期望及支持，並承諾把勝利帶回香港。

