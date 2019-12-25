《空手小霸王》作者弟子力作　《那須川天心物語》由喊包開始

日本格鬥界寵兒最近有了新作，不是那本在2017年的書，而是有當上了漫畫主角。

故事

出現在武術界的超新星那須川天心被稱為「神童」，但其實是個「大喊十」？

一個關於眼淚和汗水，描繪了最炙手可熱的格鬥選手的童年意外事件。 一個溫柔的愛哭男孩如何成為最強大的戰士？ 作品由《SHONAN Seven》的畫師高橋伸輔繪製。

看了幾頁

第一眼看上去好像似曾相識，這種分鏡與肌肉的畫法......對了，畫風感覺很像《空手小霸王》。而上網翻查資料，原來高橋伸輔正是《空手小霸王》的作者馬場康誌的弟子。因此，高橋伸輔的另一作品《SHONAN Seven》看來也是像那種「少少咸，多多打」的作品。但這個「長處」大概不會用於那須川天心的漫畫中。

還有一點是天心的樣子在漫畫中成熟了不少，看得不太習慣，可能是要跟他的的童年作對比，問題是他的童年距離他現在的年齡也不是很遠，那就唯有畫大一點。

(圖片來源：http://kc.kodansha.co.jp/product?item=0000327187)

另一點想說的是，那須川天心也太早出這類傳記式漫畫了吧? 畢竟只有21歲，而雖然在Kickboxing界有成就，但好像亦未到那種傳奇水平。可以說他還只是個上升中的年輕人，那真的夠故事出漫畫嗎?

話雖如此，如果你是天心的粉絲，也可以買本來收藏，雖然暫時未有中文版。