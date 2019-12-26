小島學園推創意教育 以詩詞繪畫教授武術

俗語有說「窮文富武」，意指學習武術成本遠比一般文字教育為高。而香港教育商品化後，市場課程五花八門，當中涉及創意教育者更是價格不菲。若果將武術教育融入創意課程，一般基層學生更是難以負擔。由陳葒校長創辦的小島學園，今年以社企模式營運，自負盈虧之餘，希望以商業模式幫助基層教育，讓基層學生亦有能力接受創意教育。這次【武備志】以其中武術課程，探討相關教育。 文、攝：賴家俊

小島學園其中一個辦學理念。 「小島學園」是由「陳校長免費補習天地」創辦人陳葒創辦。小島學園源於2015年的小島教育營，希望以一周七日方式給家長體驗新式教育模式，亦在教育營中資助基層教育。今年轉型社企，自負營虧，希望將之前教育營一次性的教育元素帶到市區，持續營運。

補充傳統學校課程不足

小島學園教育總監凌智豪表示，學園是全港首間非應試補習中心，宗旨在補充學生學習生涯和學校教育不足。小島學校強調「四藝」，透過多種不同類型創新課程，培育學生知識、技藝、思維和品格。而每個課程將會撥出10%，或兩個免費名額給予基層學生，當中優先給予綜援家庭、「陳校長免費補習天地」學生，或由其他社企轉介個案。

傳統學校一般較少有創新課程，而這類課程在市場價格亦十分昂貴。學園希望透過資助基層學生參與這些課程，擴闊眼界。

詩詞功夫班導師余榮林(後中)、小島學園教育總監凌智豪(右)及小學員。

技藝教育學習品格

武術教育在學園中歸類為培養技藝和品格學習元素，學園設有「泰勁抽」和「功夫詩詞班」。

「功夫詩詞班」由余榮森師傅執教，余師傅是身兒童遊戲治療師，亦是資深中國武術教練。功夫詩詞班以一至兩堂時間，以功夫動作教導小朋友學習唐詩。余師傅表示，這個班的目的是希望透過功夫吸引學童學習詩詞，又從詩詞中學習品德教育。「詩詞班」重點不是要學童打出標準動作，而是希望透過一些象形和象聲動作設計，讓學童以功夫去學中國文化。透過這將中國武術重新包裝，希望小朋友覺得好玩，將來找更專業發展。

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「泰勁抽班」導師則由曾接受【武備志】採訪的湯善兒老師教授。湯善兒本身是幼園老師，十分熟習幼兒教育所需。有別於一般兒童泰拳班，小島學園課室空間容許學童自由畫寫，教打拳以外老師亦會教授泰拳歷史，並讓同學在牆上寫畫自己上堂心情、設計心中泰拳拳套和服飾等。

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凌智豪表示，兩名基層學額只是最少數目，會視課程可能有更多名額調整。他以這兩個武術課程為例，在空間容許下，即使付全費學生人數不足，導師都十分有心，樂意招收及教導更多基層學生，給予免費學習機會。