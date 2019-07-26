【泰拳】泰拳運動讓兒童學懂自我保護

剛剛五月的第一屆武博眾講座中，其中一個由現職幼師兼泰拳教練湯善兒(Eva)主講，題為《兒童學習泰拳的效益及教學法》深受歡迎，散席時家長們仍蜂擁向主講者提問。時值暑假，我們專訪了湯善兒分享教授兒童比得，也讓家長們在給予子女參加體育活動時，多一個選擇。 文、攝：賴家俊

一如很多搏擊運動，泰拳運動在適切的師資環境下，也適合幼童學習。Eva開辦兒童泰拳班已約兩年，他最少的學員只是在讀K2(幼園第二級，約四歲)，最大的也中一(約13歲)，為了彌補學員年紀間的差異，Eva以小班教學讓年紀不同的學員都能有效學習。一節課中先有熱身拉筋做起，小朋友一排排的按指示打沙包，然後由老師教大家以沙包為對象打複合動作，到最後排隊輪著，由Eva執手靶逐個逐個打指定動作。其間定時給予休息時間，讓小朋友能飲水散熱。

「相對於大人能自律專注的學習，小朋友專注力只有大約十五分鐘，亦比較不善控制自己情緒。所以導師要適切按情況給予鼓勵，用字和語調也要跳脫，最緊要是讓課堂定時不斷變化。」

導師Eva執手靶，每名學員輪流對練。

搏擊運動獨有學習元素

她表示，現在一代小朋友多習慣玩電子遊戲，少運動，參加泰拳運動除了給他們動動手腳和學習聽從指令外，相比其他非搏擊運動，泰拳加入競爭元素促進學習動機，並讓小朋友能提升手腳協調，並加強他們的警覺性和反應能力。而最重要是，武術運動強調師道文化和對武術何時使用的哲學教育，小朋友從中除了學會保護自己外，也明白到不能傷害別人，武術不可以亂用，這種文化教育是非搏擊運動較少強調。

武博時在Eva講座中示範的小朋友謙謙。 若讀者在武博曾看過Eva講座中的學員示範，應記得最年輕一位小朋友在台上手腳敏捷，Eva憶述這位小學員謙謙(圖右)看著他長大，兩年前學拳時雙腳乏力，但短短兩年已身敏捷，現在更積極繼續學習。 而Eva特別強調，她特別注重正規上堂前讓學員先單對單試堂。在加入大班前，讓他們有適應期。 「學怎麼都應該重視小朋友意願，所以我特別重視要先有一堂單對單試堂，好像見工，讓小朋友明白這個運動是否他想學，亦讓我能和他建立關係，觀察他有怎麼需要。」

單對單教學觀察學童需要

Eva表示，過往在試堂中他們見到不同學童有一些特別學習需要，他都會給予家長適切建議，最重要是與家長溝通。

「例如遇到有特殊學習需要(SEN)的學童，他的課堂更適宜單對單，因為整個課堂要不斷變化，走來走去，甚至用小貼紙給予他們管理。亦遇過對情緒管理較弱的學童，很容易喊，遇到這類情況會和家長談談觀察所得，可能以疑問形式切入，目的是為小朋友著想，而不是標籤，有需要可能教他們如何找評估。」

下課時，導師會與家長交流子女學習狀況。

談及最難忘一次教學經歷，是遇過一位K2的學員和家長。在學員上堂時，這家長在後面只顧不斷拍照打咭，一旦這學員不想打停手鬧彆扭，這家長便會打鬧迫他打。最終這學員好快便流失沒再學，Eva再三強調，一定要顧及小朋友意願，不能強迫小朋友。

另一方面，若小朋友有志學習泰拳，縱使家長未有相關泰拳學習經驗，Eva也鼓勵家長在家中與小朋友一齊練習。例如和他們一同練踏步，拿一個枕頭給他們練手靶，讓這運動促進親子互動。

搏擊是搏擊運動其中一個核心元素，Eva如何看學員參與搏擊比賽？她表示，若有足夠安全措施和護具情況下，她建議已有一定學習年資的學員參加。因為擂台搏擊是良性競爭，而泰拳在強身健體之餘，也讓他們學懂怎樣保護自己，而搏擊比賽正好是讓學員印證自己所學怎用。