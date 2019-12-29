【獨裁者】車臣總統IG挑機Fedor弟弟　MMA拳擊任君選擇

還記得那個讓Khabib飽受抨擊的車臣總統Ramzan Kadyrov嗎？這位普京的親密戰友最近又有新搞作。他在自己的Instagram帳戶上，向「最後沙皇」Fedor的弟弟、前PRIDE重量級選手Alexander Emelianenko下達戰書，並表示賽事將以MMA或拳擊規則進行。 如果落實，這恐怕是人類有史以來，第一次有現任總統公然叫板職業拳手。對搏擊運動愛好者來說，這位車臣獨裁者還真是充滿「驚喜」，娛樂性十足。

大獨裁者的搏擊之旅

現年43歲的Ramzan Kadyrov自2003開始出任車臣共和國（Chechen Republic）的總統。任內他推行了多項鐵腕政策，包括以打擊恐怖主義及叛軍勢力為由，在國內進行大清洗，導致25萬人逃往西方尋求政治庇護。另外他又在國內大肆搜捕LGBTQ人士，令數百名民眾下獄甚至遭到處死。而他跟普京之間的政治聯盟，亦成為了傳媒口誅筆伐的重要原因。

雖然風評欠佳，但Ramzan卻非常善用社交平台塑造個人魅力。他不時會在Instagram上分享各類工作點滴，又經常抓緊機會跟不同界別的明星合照。2015年，Ramzan以父親的名字創辦了Akhmat MMA，以及一個稱為World Fighting Championship of Akhmat（WFCA）的國際級賽事。他甚至曾在一場研討會上親自落場，示範純熟的摔跤技巧。

或許Ramzan是想藉著投入搏擊運動，來維繫自己的強人形象。本以為他在上年UFC 229的亂局，就已經有足夠曝光率。想不到臨近2019年尾，這個車臣獨裁者又有新搞作。

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挑戰沙皇弟弟

今個星期初，Ramzan在Instagram上載了一條影片，點名挑戰「沙皇」Fedor的弟弟、前PRIDE重量級選手Alexander Emelianenko。他隨即詢問網友，究竟是「毫不退讓」（Uncompromising）的MMA，還是傳統的拳擊規例更適合二人發揮。而無論是採用哪種規則作賽，他都會以最佳狀態出戰，確保比賽沒有冷場。

他在影片下方以文字闡述，自己之所以會有如此想法，是因為最近在俄羅斯國內，刮起了一陣「挑戰Alexander Emelianenko」的熱潮。不同界別的運動員，都爭相向Alexander下戰書。假如計劃成事，Ramzan表示會邀請車臣拳擊聯會及Akhmat MMA的主席幫忙協調。

雖然Alexander的名頭，不及哥哥Fedor般響亮，但他其實也是一位相當出色的拳手，MMA職業賽成績為28勝7 負。加上年輕5年的優勢，按道理Ramzan的勝算應該不高。不過俄羅斯著名拳手Alexander Shlemenko就認為，Ramzan比Alexander重至少一個量級，他們兩人曾經一同練習，對彼此的打法都非常熟悉，故此Ramzan並非毫無勝算。

另一方面，Alexander Emelianenko曾於2015年因性侵而入獄，到2016年才獲假釋。2017年重回MMA賽場後，戰績5勝1和，但在2019則只打了一場拳擊賽。

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似乎就算是論名聲，雙方也並非是「一面倒」。

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