【拳擊】港將揚威檳城國際邀請賽　1金1銀1銅創海外賽事最佳成績

非常非常需要的一場勝利。這是香港久違了10多年的海外賽金牌。

亞洲拳擊聯合會（ASBC）在12月26-31日舉行馬來西亞檳城國際邀請賽，吸引數以百計來自馬來西亞、台北、新加坡、泰國、印度尼西亞、尼泊爾、東帝汶等地的拳擊好手參加，爭奪各量級獎牌。



香港國際拳擊聯會（HKIBF）派出4名運動員：袁文俊（64kg） , 譚梓鋒（60kg）, 鄧創文 （56kg） 及林敬皓（56kg 青少年）出戰檳城盃。經過數日賽事，最終代表香港的拳擊運動員勇奪1金1銀1銅，為歷來出戰海外賽事最佳成績。



非常非常需要的一場勝利。這是香港久違了10多年的海外賽金牌。 金牌得主袁文俊

其中曾五度羸得香港冠軍頭銜的袁文俊，在是次比賽中保持穩定發揮，在量級組別中脫穎而出，一一以RSC勝過對手，以全勝姿態為香港奪得久違多年的海外賽金牌，這是繼他在2002年亞青杯奪得銀牌後又一海外賽事獎牌。

另一香港運動員林敬皓雖然年僅17歲，並只有短短兩年拳齡，但他首次代表香港出外比賽，便即獲得不俗成績。他不單在準決賽第二回合RSC馬六甲選手，更在決賽跟勁旅台北選手打得難分難解，甚至在第三回合令對方被裁判讀秒。可惜最終還是不敵台北選手，獲得一面青少年56公斤组別銀牌。

早前在香港奧運資格賽跟曹星如交手的香港運動員鄧創文則在56公斤組別獲得一面銅牌。出賽60公斤級別的譚梓鋒不幸於初賽落敗，無緣獎牌。

