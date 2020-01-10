【書評】《維京戰士傳奇》：以單挑合法解決糾紛的戰鬥民族文化

這幾年由加拿大歷史頻道製作，改編自歷史文獻的電視劇《維京傳奇》備受好評，至今每年仍在熱播中。一如歷史上以海盜聞名的維京人，劇中的維京人野心勃勃，捭闔縱橫，以驚人的軍事能力雄霸英倫海峽到北歐一帶。受影視媒體和近二三百年藝術作品所影響，為我們對維京武事文化帶來浪漫和英雄式想像，當中亦帶來一些與歷史事實嚴重不符的造型設定。這次為大家介紹由英國歷史學家Angus Konstam撰寫、詹君朴翻譯著作《維京戰士傳奇》，透過考古和文獻二重結合，為大家介紹這群北國海盜的生涯、配備、武裝與戰鬥技術。

《維京戰士傳奇》 這本書的作者Angus Konstam為考古學出身，曾任職英國皇家兵器院，並於英國皇家海軍服役，因此有豐富的閱歷經驗，展開對維京人的歷史研究。 「維京人」號稱「北歐海盜」，泛指公元8-11世紀來自現在挪威、瑞典和丹麥，侵擾並殖民歐洲沿海和不列顛群島的探險家、武士，商人和海盜。其足跡遍及從歐洲大陸至北極廣闊疆域，歐洲這一時期被稱為「維京時期」。雖然他們以海盜形象著稱，但同時也以擅長武事而揚名，其戰鬥「民族」（有沒有現在民族觀念有待爭論）形象深入民心。 《維京戰士傳奇》一書，從維京人的社會經濟結構開始，剖析維京人的衣飾外貌、長船、武備和他們的生活文化。當中對這個戰鬥民族的武事介紹極多，有一些小節小編覺得饒有趣味。



維京頭盔根本沒有起角

首先，是兵器和護具方面，書中涵蓋維京人配劍、長矛、刺矛、弓矢、盾，到全身各部位護具，配合考古成果對比尚存文獻加以檢視。饒有趣味的是，按一般考古慣例，越近現代的遺存文物應該遠比古代多，但維京的考古發現，越後期的武器文物反而比越遠古的數量少。會造成這個原因，據作者所說，是因為維京人早年的信仰，會將武器和護具作為陪葬品；但後期隨著基督教信仰普及，採用陪葬品文化式微，所以較少能從墓葬中再發現兵器遺物。

經常誤傳維京人的頭盔有角，其實並不符考古發現。圖為複製品。（Amazon） 另一方面，由於受到近二百年的藝術家想像，或他們挪用了北歐神話文化影響，會誤傳維京人的頭盔流行牛角或帶翼設計造型。但正如書中引用考古發現，維京人頭盔根本未曾有起角設計，而且這種設計根本不利戰鬥。而有近代這種迷思，是近人將維京時代前，古老斯堪地那維亞神話之中關於神祗的形象描述，於十九世紀被好古者挪用改篇。而作者也指出，當時具品質的頭盔價格抵得上一柄劍、一挺矛和一面盾，所以現存維京時代頭盔極罕見，很多是早在維京時代前所造，後來由維京人戴上，亦因造價不菲，所以大部份維京戰士上陣殺敵時，都是拋頭露面。

以決鬥解決法律訴訟

其次，則是有關維京人尚武，法律上容許維京人透過決鬥解決糾紛，並以決鬥結果等同仲裁的文化。維京人可以因為咒罵、遭到輕視等影響名譽的小事而合法決鬥，而維京人決鬥有何規則，缺乏詳細文獻記載，作者引用一份十二世紀的文獻推論，當中提到維京戰士在訓練時，單兵間的距離大約2呎，夾在互相面對兩排士兵之間，地上畫著一個2呎乘2呎的方塊，兩邊戰士進到方塊中較量，其中一方越線則中止重來。

此外，維京人有一種叫做「霍姆壯岡」（音譯。由於是翻譯書，中譯本沒有太多原文名字保留，未知原文串法），嚴謹到近乎有儀式程序規範的決鬥。無論單人或團體決鬥，都在約定以後一段時間進行，決鬥以其中一方見血為止，受傷一方可選擇是否退出，並以此決定不受社會、道德譴責。而決鬥其中一方倘若越過原訂決鬥範圍兩步，則被判定逃離戰鬥落敗，其他在劃定範圍內不受任何規則限制。

由於維京人習慣大小事以決鬥解決，所以在維京時代的大小戰役，亦因而經常出現說出名號的單挑對決，維京人亦將戰場視為他們的決鬥場。