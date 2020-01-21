【武打星蹤】苦中尋樂的打星接班人　白鶴派四代傳人龐景峰

星二代往往繼承了父母優良基因，外間人亦常認為他們可以輕易踏上星途。可是，武打演員有別於文戲演員，他們的第二代若果要走父母的路，卻要從小在身手上下苦功。龐景峰，父母都是著名演員和國術中人，可是他的星途並不容易，大學時加入韓國藝團接受地獄式訓練，入戲行後要由特技人做起，可是他卻以樂天的態度來看這段艱苦經歷，輕描兩句，談笑風生。 文、攝：賴家俊

龐景峰笑言自己學紮馬經歷算幸福。(賴家俊 攝) 「我已經比前人學紮馬幸福，起碼我可以一路看電視一路紮馬。」 談起小時候要由紮馬十五分鐘慢慢進階至一個小時，龐景峰以這句話總結。 眼前的龐景峰(Andrew)，臉容秀氣，文質彬彬，若不是小記刻意挑起過往訓練的經歷，他並不會主動去談，亦往往以幽默的結局來總結艱苦的經歷。 「我都無穿無爛，大大下就會捱過！」 父親錢小豪是大聖劈掛傳人，母親郭秀雲是白鶴派傳人，但龐景峰坦言，小時候啟蒙他身手的，並不是父母，是叔叔錢嘉樂。

「九十後長大的男孩都愛看《龍珠》，有英雄幻想，想做超級撒亞人。父母長時間工作，我只能看他們的動作電影，暗地裡受他們影響想打功夫。但真正教我身手的是叔叔錢嘉樂，我當年只有三歲，小弟總是想戲弄哥哥，所以叔叔教我怎樣搗蛋，做倒立、射汽槍、蹦蹦跳，激老竇(爸爸)。」

踏入校園，Andrew開始學習不同武術，最先學習跆拳，至今仍定期參加跆拳搏擊比賽。而且因為媽媽是白鶴派陳克夫的弟子，後來跟媽媽學習功夫，讓自己還成為香港白鶴派第四代傳人，他打趣說同門同齡成員都是第六、七代傳人，自己是最年青的第四代。

韓國藝團嚴苛訓練

星二代出身的龐景峰，早年也投身特技人行業。(賴家俊 攝) 身為星二代，Andrew坦言本來未打算從事演藝圈，也想不到武術後來成為他的「搵食」工具。 「大學時有韓國公司挑選了我做兼讀藝員訓練生，甫畢業後我在銀行工作，但工作十分枯燥，不到一年我開始思考前路，決定全職做訓練生，讓自己打好基礎。」 加入了演藝圈一段日子，問及Andrew難忘經歷，他又來了一個幽默的答案。 「有次去很遠的郊區拍一場攀石戲，因為荒山石利，很容易弄傷手，所以為我安排了替身。怎料拍攝當下替身『甩底』，因為那兒實在太偏遠，天氣好凍，我不想再來，所以直接由自己上。其實以前自己在錢家班做替身，也面對過著火跳樓反車。這場戲又不是危險，難度不高，自己來！不過這件事讓我想起以前做特技人那段時間。」

讓小朋友找到目標

三十而立，Andrew今年也快踏入而立之年，正是躊躇滿志，展開事業。他早年開始定期教授街頭健身，最近與友人開辦一所星藝學校，並擔任當中拳擊、泰拳導師。

龐景峰希望開辦學校，讓小朋友找到方向。(賴家俊 攝) 「在韓國訓練時，我發現很多人會有明星夢，有夢想是好，但壞的一面是只會想走捷徑，不願捱。在韓國受訓兩年半時間，起初有十六個學員，第九個月已有五人捱不住走了，到我完成課程時連我只有兩個人，那時才開始反醒好多人不了解娛樂圈。」 的確，演藝圈是一個大千世界，當中五花八門，潮起潮落並不是人人可以自身由己。Andrew表示雖然經營一所星藝學校，但不是教小朋友一定做明星，他希望讓小朋友可以從中發掘自己未來。在學校學詠春、拳擊、跳舞、司儀，讓他們發掘興趣，將來不一定做打星，可能是運動員、舞蹈員、司儀等等。 談及教學經驗，他笑說愈來愈珍惜老師，他們很辛苦，開始明瞭自己小時候的頑皮百厭。 「老師人工應該高些，現在小孩子容易悶，專注力不足，要提起他們學習興趣，老師要很有創意和耐心！」

苦中尋樂別有天地

常言道：「吃得苦中苦，方為人上人。」

做人處世，若能進而苦中尋樂，則別有天地。談起往事，Andrew並不傷春悲秋，身為動作演員，他卻不愛提傷患經歷。入行最先由特技人做起，近年開始多幕前演出機會，雖然他笑言自己經常所做的「男一（男主角）」，都是主角的年青版，不是全戲重點，但仍默默耕耘。近日，他有份主演的《擊鬥女神》現正上映，而現在他身在橫店，拍攝第一部他戲份甚重，擔任主角的電影，他還露了兩手，給各位讀者看看他的身手！