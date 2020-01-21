【硬式空手道】2020年恆武會邀請賽　各流派全接觸組手競技

當天一眾裁判員合照。（梁煒陽 攝）

+ 4 + 3 + 2

由日本正武館香港道場恆武會主辦的「2020年香港硬式空手道邀請賽」已於上周末（1月19日）假明愛莫張瑞勤社區中心舉行。

賽事吸引香港本地十多個空手道組織，超過200多名兒童、青年、成年、壯年運動員參與，以武會友，在比賽場上公平較量，競逐各項賽事的優勝殊榮。

▍甚麼是硬式空手道

或者很多人會以為「硬式空手道」，跟「極真空手道」一樣是一個空手道類別流派，其實不然，它是一種相對安全、有護具的搏擊比賽方式。它是在八十年代由日本正武館已故館長的鈴木正文先生所提倡推廣的比賽方式。



鈴木正文先生看到劍道會戴上頭罩、護甲、護肩來練習，保有力度又具有保護性。於是鈴木先生便聯想到，能否在空手道拳腳中應用，成為一個安全不易受傷的比賽方式，最後「硬式空手道」便應運而生。

「硬式空手道」比賽模式的最大分別是，選手配戴一個頭罩、硬護甲、拳套、腳脛、護襠、牙膠，去進行一次具保護性質，能夠全力擊打在頭罩及護甲部份的比賽。感覺就像是加強了保護性的全接觸空手道打法。它允許其他流派，如剛柔流、和道流、松濤流、糸東流等以各自的方式安全地進行全接觸搏擊比賽。

想進一步了解「硬式空手道」，可參看：

《【硬式空手道】參考劍道比賽 戴上護具的全接觸比賽方式》

▍硬式空手道邀請賽 三代選手同場較量

+ 3 + 2

賽事主要分成「型」及「組手」項目兩種，再按年齡分成男女子不同組別作賽。最年輕的運動員介乎4至5歲，至於年紀最長的參賽者則年過60歲。更有家長在鼓勵子女參賽之餘，自己亦一同學習空手道，甚至親自上場比賽，以身作則。三代選手在同一個比賽中各自盡己所能，自強不息，不斷地挑戰自我。



+ 3 + 2

至於搏撃賽方面，打擊不像運動空手道般「寸止」，而是允許全力作出打擊。因此即使選手們穿戴了整套護具，觀眾還是能夠感受到打擊背後的威力。當天最令人印象深刻的，莫過於壓軸登場的成人團體組組手。由於是團體組組手的關係，不同量級級別的選手有機會在比賽中對上，大大增加了比賽的刺激程度。

大家不妨從以上圖輯欣賞運動員的精彩表現，同時支持一下認識的朋友。

【賽事圖輯：青少年型】

+ 22 + 21 + 20

【賽事圖輯：成人型】

+ 50 + 49 + 48

【賽事圖輯：青少年組手】

+ 12 + 11 + 10

【賽事圖輯：成人組手】