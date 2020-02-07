【UFC 247】Jon Jones王朝會否延續　Reyes的勝機分析

所謂「十年人事幾番新」，在技術急速發展的MMA中，要長達十年屹立不倒絕非易事，更何況是仍能坐擁著UFC冠軍頭銜。被譽為「史上最佳MMA拳手」的Jon Jones，即將在周末衛冕他的UFC Light Heavyweight腰帶，到底對手Dominick Reyes 有沒有勝算呢？



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Jon Jones 在9年前的UFC 128中，擊敗Mauricio Rua 奪得Light Heavyweight 冠軍頭銜，以23歲242日成為當時最年輕的UFC冠軍。其後，他成功連續衛冕多達8次，直到2015年藥檢失敗被遞奪腰帶為止。還有在2017年復出擊敗宿敵Daniel Cormier後再度被驗出禁藥，賽果改為「比賽無效」，並再次取消其冠軍資格。此外，他還牽涉到酒後駕駛、服用可卡因、危險駕駛導致他人受傷、發生車禍後不顧而去等等醜聞。

但無可否認，Jon Jones 是少數能在十年後仍然保持活躍，甚至還能坐擁UFC冠軍的選手。

本文將簡述兩者的重點技術，預測賽事的可能走向。

▍重點技術分析

（圖片擷取自：YouTube）

兩者身高相同，皆為193厘米，但臂展上卻有著重大的差異：Jones 為215厘米，Reyes 只有196厘米，相差了足足19厘米。在這樣的臂展優勢下，令Jon Jones 多元化兼具創意的打擊風格更具威脅。



何謂多元化兼具創意的打擊風格？大家可以看看以上片段。在片段中大家可以見到Jon Jones 是一位非常全面的選手，他的打擊並不局限於固定方式，而是相當多元化，拳腳肘膝無所不包，往往令對手摸不著頭腦。



在遠距離，他擅長以刺拳（還有「插眼」⋯⋯）、踢擊保持距離優勢。當對方冒進時，他又會改以各種肘擊、低掃、踢技作為截擊。不得不提，Oblique Kick（截腳）便是由他在八角籠中發揚光大，其威力之高甚至令人討論應否列作禁招。當進入纏鬥時，他又會利用他的長手控制對手，再從對方意想不到的角度打出肘擊及勾拳。

在摔技方面，Jon Jones亦毫不遜色，他的摔技防守率高達95%，而摔技成功率亦有差不多46%。他那超乎常人的臂展不單有助其作出抱腿摔，亦令他更容易地作出地面打擊，加強地面宰制力。

▍面對如此強大的Jones，Reyes 如何制勝？

雖然Jon Jones 是如此的全面，不過上場對陣Thiago Santos時似乎露出了一罩門，或能成為Dominick Reyes 的勝機。



首先，Dominick Reyes 至今保有不敗戰績，在12場全勝比賽中，有9場是以首回合終結取勝。可見他是一位「快熱」的選手，能夠在短時間內逮住機會終結對手。反觀Jon Jones 的25場勝利中，只有8場是首回合終結，當中7場出現在2010年之前。換言之，首回合可能是Reyes 取得優勢的機會。



假如變成持久戰的話，Reyes 可參考Thiago Santos 的打法，以低掃對Jones 持續作出傷害。在正架與反架的拳手作戰時，因為前手被中和（Neutralize）了，所以主要打擊就來自後手，尤以後手直拳最有威脅。但由於Jones 臂展大幅佔優的關係，假如勉強縮短距離打擊的話，Reyes 很容易會被Jones 以打擊阻截，甚至墜入其打擊節奏當中。因此，以低掃攻擊習慣「闊架」的Jones，便可以有效地削減Jones 的機動性及打擊種類。

到底Jon Jones的王朝是否仍像以往般「屹立不倒」呢？大家拭目以待。

