【Highlander挑戰者】長生不死的哀歌　《回魂夜》亦曾經致敬

在當下的流行文化中,「聖杯戰爭」一類以「生存遊戲」(Survival Game)為題材的動漫,實在多不勝數。但有沒有想過早在34年前,就已經出現過類似的作品,連甄子丹亦曾參與該系列的拍攝?

它就是著名的《挑戰者》系列(Highlander)。其中主角取下敵人首級後,懸空吸取電流能量再輔以一句「There can be only One」的場面,更被周星馳的《回魂夜》模仿過。今天我們就來細訴一下,這套經典作品的魅力與深度。