【Highlander挑戰者】長生不死的哀歌　《回魂夜》亦曾經致敬

在當下的流行文化中，「聖杯戰爭」一類以「生存遊戲」（Survival Game）為題材的動漫，實在多不勝數。但有沒有想過早在34年前，就已經出現過類似的作品，連甄子丹亦曾參與該系列的拍攝？ 它就是著名的《挑戰者》系列（Highlander）。其中主角取下敵人首級後，懸空吸取電流能量再輔以一句「There can be only One」的場面，更被周星馳的《回魂夜》模仿過。今天我們就來細訴一下，這套經典作品的魅力與深度。

不死者的生死對決

《挑戰者》改編自美國劇作家Gregory Widen的短篇小說，1986年被澳洲導演Russell Mulcahy首次搬上大銀幕，並由Christopher Lambert、Sean Connery等人領銜主演。電影在北美地區上映時成績並不理想，但在歐洲卻大受歡迎。其後再衍生出多部電影續作、電視劇以及動畫作品。

雖然各個故事的主角不一，但基本上都與「高地人」（Highlander）Connor MacLeod（Christopher Lambert 飾）的家族有關。1536年，居於蘇格蘭高地的Connor，帶領族人抗擊得到The Kurgan（Clancy Brown 飾）協助的Fraser一族，期間他被The Kurgan重創，理應當場斃命。怎料他非但痊癒，而且身體還永遠停留在「殺死」的一刻，成為長生不老的「不死者」（Immortals）。

及後他從另一位不死者Ramírez（Sean Connery 飾）身上，學習到不死者的歷史以及生存之道。原來唯一可以了結不死者的方法，就是由第三方斬下其頭顱。成功斬殺同類的不死者，將會透過一種名為「The Quickening」方式，吸收對方體內的能量。而地球上最後一個存活的不死者，則可以獲得「大賞」（The Prize），知悉宇宙的終極奧秘。

如是者，Connor就跟The Kurgan等不死者展開了漫長戰爭，直至20世紀80年代……

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長生不老就是咀咒

一如現代的同類型作品，既然《挑戰者》系列是以「生存遊戲」作為故事主軸，自然便會探討到存在以及戰鬥的意義。因此「不死者」的宿命，就成為了整個系列的核心。

對一般人以至某些宗教來說，長生不老乃至高的理想。但《挑戰者》系列中的「不死者」，無論正邪雙方，其實都相當厭倦長壽的生活。因為長生不死，就意味著要忍受身邊的親友，一個個離自己而去。就算狂妄如大反派The Kurgan，亦曾在教堂中表明心跡，不再相信「追求永生」這一類宗教說辭。為了減輕自己和別人的痛苦，他們最終都會選擇遠離社會，避免跟任何人發生交集。

本來在漫長的歲月之中，他們總有機會碰上同類。但「The Quickening」以及「大賞」的設定，又迫使他們互相廝殺。就算其中有人想放棄戰鬥，只要有一個不死者繼續挑起紛爭，其餘所有人都不能倖免。最終的解脫，反可能是被割下頭顱的瞬間。

可以講，不死者的一生都是由「孤獨」和「殺戮」所組成。世人皆艷羨的長生不老，其實只是一道詛咒。

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無論正邪雙方，不死者都己經相當厭倦殺戮與長壽的生活，這點在電影首集教堂的一幕表露無遺。（圖片擷取自http://bit.ly/2w1a4m8）

橫跨地域的兵器大戰

上述的基調，在近代的「生存遊戲」類作品中，都能窺覬一二。但有兩項要素，令《挑戰者》系列即便放在今天，依然毫不過時。首先，不死者的身份並非由血脈所傳承。雖然大部份的人物都跟MacLeod的有關，但按照設定，不死者的生理結構並不能夠生育。除了進一步增添了故事的悲劇色彩，同時亦打破了很多「史詩式」創作常見的家族情仇套路。

另一方面，大部份涉及橫跨時空的流行作品，都會十分強調角色的歷史背景。例如《Fate》系列中的各個英靈，他們的衣著乃至必殺技，都流露著相當濃厚的時代氣息，讓人一看就知道他們是那個時空的人物。而《挑戰者》的不死者，則是會隨時代而變，The Kurgan甚至打扮成龐克（Punk）一樣。

至於他們採用的武器，也並非一定是源出自他們的民族。例如Connor及Duncan兩位MacLeod家族的成員，本身為蘇格蘭高地人，但他們卻不約而同使用了武士刀。而在首集中被The Kurgan打敗的黑人不死者Sunda Kastagir（Hugh Quarshie 飾），則是使用中國樣式的柳葉刀。至於The Kurgan則比較貼近一般人的想像，是用歐洲長劍。

值得一提的是，電影版第四集《Highlander: Endgame》（2000）是由甄子丹擔任武術指導。因此該片的武打風格，帶點港式武打片的影子，比較多跳躍動作和徒手搏擊。而甄子丹本人亦在片中飾演了一個名為Jin Ke（即是荊軻）的不死者，並有一段相當精彩的斬馬刀打鬥。甄子丹的影迷萬勿錯過。

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