【MMA】牛仔直接俾地址撩交打　叫網路酸民「上門找碴」　

牛仔Donald Cerrone 上個月在比賽中敗給 Conor McGregor，表現亦受批評。以致有酸民在他的 IG中上門找碴，牛仔的解決方法就是叫人真真正正到他的住處「上門找碴」，而這並非第一次。

上週日，牛仔在IG 上發布了上面這張站在雪地電單車旁邊的照片，有一名網民就建議他將騎雪上電單車作為他的新職業，因為搏擊不適合他。這位在UFC中終結對手最多次的拳手，明顯十分不滿，直接就公開地址：

告訴你，我就住在新墨西哥州卡爾馬巷6號，郵證編號87105。來牧場吧，跟一個你認為打架這麼差的人試試運氣？ 我會為你敞開大門。但是你這個害怕的小傢伙，只會在IG上放狠話。出來吧，讓我們看看你是什麼人。

上月牛仔在短短40秒內就敗陣，僅對 McGregor進行了一次攻擊，很多人都批評比賽「內定」，好讓回到賽場的McGregor顯得很強。

他當時就回應：

我插水？你這笨蛋。你以為你在跟誰說話？找點正經事做吧。

你覺得這很有趣？你覺得我是那種會出賣靈魂的人嗎？如果你覺得我會這樣做，請你幫我一個忙unfollow我

MMA 有些粉絲有個不知那來的「傳統」，就是認為「一個拳手的實力只等同他上一場比賽的表現」，不理會他過去打得多好、不理會「格食格」、不理會人會有狀態之分、不理會人會做錯決定等等。總之就是「一輸就踩」。

+ 5 + 4 + 3

關於 Conor McGregor回歸，打的是同為打擊手的牛仔，而不是跟摔跤手對賽，確實是對McGregor 的挑戰不大，畢竟McGregor 的弱項一直在纏抱摔跤那一環。只是，因而說比賽「內定」亦言過其實了。並非支持「明星選手復出不打硬仗」這種行為，但這已經可說是職業比賽的「行規」，畢竟職業比賽錢最重要（在選對手方面，某些業餘比賽其實對拳手更為嚴苛，因為根本不能選）。