【日安棒】跟德荷問候語相似　低調中世紀低地破甲兵器Goedendag

提起中世紀歐洲兵器，大家一定會想起長劍、長矛、長柄大斧等等。但你知道在十四世紀的低地國家，便以一支木棒外形的兵器擊敗了法蘭西王國的貴族騎士嗎？這不為人知的兵器就是有「日安棒」之稱的刺錘——Goedendag。

Goedendag 最初是13至14世紀佛蘭德民兵（低地國家，即今荷蘭比利士德國一帶）所用的戰陣兵器，尤其活躍在法佛戰爭當中，其後在西歐戰場上流行。到底這構造簡單、外形樸實的兵器，為甚麼能大破法國騎士呢？為甚麼它被稱為「日安棒」呢？

▍為何名字跟德荷問候語相似

Goedendag 的名字跟德語及荷蘭語「日安」（德Guten Tag，荷Goedendag）的發音相似，因此它又名為「日安棒」。關於刺錘名字的起源，一般有以下數種說法。

第一種是根據歷史學家考證，刺錘最初的名字其實是"Goed Ddag"，"Dac"或"Dag"與日耳曼語根的「匕首」有關，所以本意可能是「好匕首」而不是「好日子」。

另一種來自於法國史家詩人Guillaume Guiart對佛蘭芒武器的描述。據稱，這是對1302年布魯日·馬汀斯大屠殺（Matins of Bruges）的說法。當時布魯日行會在街上打招呼，並殺害了所有帶有法國口音的人，從而佔領了這座城市。但是，有反論指這說法未必正確，因為有記載佛蘭芒人自己稱該武器為「尖刺杖」（Gepinde Staf）。

最後一種說法則比較極端，指名字源於該武器的威力。當士兵以Goedendag的尖刺刺向敵人喉部時，對方頸部的脊柱會被刺穿，令其頭部微微向前傾斜，就好像跟別人點頭說「日安」一樣。



▍Goedendag的形制和用法

Goedendag 的形制相當簡單。就是一根長92-170厘米、粗5-10厘米的木棒，在較粗一端加上圓桶狀鐵帽，鐵帽帶有長10厘米的錐尖，集長棍、刺矛功能於一身。



雖則它不如長矛般具有那麼明顯的長度優勢，但縮短長度、增加質量卻大大增加了其鈍擊破甲及刺穿護甲的威力。帶有金屬帽頭的長棒，實際上是簡易版的戰錘，能夠透過揮擊對披甲對手造成傷害。而鐵椎則可以刺穿當時盛行的騎士鎖甲，直接令對方軀幹受傷出血。

▍低地民兵曾以Goedendag 大敗法國騎士

描繪了金馬刺之戰的畫像。（圖片擷取自：http://bit.ly/3buo87T）

Goedendag 最早在13世紀出現，最初應用於佛蘭德步兵方陣中，後來14世紀就連法國等西歐國家都大量使用。它主要是作為步兵的輔助兵器使用。由於它兼具棍棒及長矛的功能，所以它不時配合矛兵戟兵組合，應用於反騎兵衝鋒及反重裝部隊作戰中。

據當代編年史家Guillaume Guiart 描述，士兵會先把它斜插於地上，再以腳頂住、以手瞄準作「拒馬槍」之用，然後當騎兵停下後，再作刺擊傷敵。

【大家不妨在以下文物中找尋Goedendag的身影】

+ 5 + 4 + 3

若提到Goedendag 的威力，則不得不提它在1302年7月11日金馬刺戰役之中的相關記載。從14世紀的木櫃（Courtrai Chest）雕刻及根特中世紀教堂的壁畫中，都處處可見Goedendag的身影，足見它在佛蘭德民兵間的盛行程度。

在金馬刺戰役中，佛蘭德人以9000名由工匠及農民組成的民兵對抗法蘭西王國的8000名封建軍隊，當中更有2500名貴族精英騎士。戰役最終由佛蘭德民兵擋下及擊敗法蘭西王國騎士取取勝，更有超過1000名以上騎士命喪於Goedendag之下。



這場戰役推翻了當時封建社會對騎士威能的認知，證明訓練有素的民兵亦可擊敗披甲的貴族騎士。正如Goedendag 雖然結構簡單、製造容易，但亦可打敗造價不菲、精良鍛造的長劍、戰斧兵器一樣。

可是，隨著後來盔甲鍛造技術發展，護甲的防護能力大大提升，Goedendag 的威力不再足以傷害披甲士兵，於是在15世紀逐漸步出戰場，沒落於歷史洪流之中。

