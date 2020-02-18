【ATV】大俠霍元甲：亞洲電視永恆象徵　黃元申梁小龍演精武傳奇

成龍在春晚上的一句「問我國家哪像染病」，其意涵與現實的落差，讓他再度成為網絡熱話。不論是無心抑或有意，無庸置疑的是，這首「萬里長城永不倒」，在過去近四十年間，的確是鼓舞了不少華人，也造就了亞洲電視（麗的電視）的「愛國傳奇」。 雖然大眾最近又被這首歌洗腦，不過卻未必人人看過它所屬的電視劇：由黃元申、梁小龍主演的《大俠霍元甲》（1981）。

這睡獅漸已醒

《大俠霍元甲》由徐小明擔任監製，袁祥仁出任武術指導。1981年9月在「麗的電視」（即「亞洲電視」前身）首播，總共20集。由黃元申、梁小龍、米雪等人領銜主演。

本作背景設在民初時代，並可以按劇情分成三大段落。第一段講述霍趙兩家的恩怨情仇。天津靜海縣為「秘宗拳」之發源地，其中又分成了霍氏和趙氏兩大流派。霍氏四公子霍元甲（黃元申 飾）自小體弱，父親霍恩第（董驃 飾）為免他敗壞家聲，迫令他棄武從文。豈料霍元甲天資聰穎，自行練成秘宗拳的訣竅，並擊敗了前來挑釁兩家的「獨臂老人」程天嘯（徐小明 飾）。期後霍元甲與友人兼徒弟劉振聲（譚榮杰 飾）燒毀了趙家親戚龍海生（黎漢持 飾）的鴉片倉，只得逃至京城。

第二段則是描寫霍元甲成立精武會的過程。來到京城的霍元甲，發覺其時中國的內憂外患日深，而傳統的門戶之見，則令武術界難以團結，無法抵擋海外武術家的挑戰。於是乎他決定吸納各派所長，創出了令人難以捉摸的「迷蹤拳」，並先後擊敗日本武士和俄國力士，成立了「精武體育會」，以強健國人體魄。怎料昔日仇人龍海生已淪為漢奸，使計令霍元甲染上鴉片毒癮。歷經波折的霍元甲，雖然擺脫煙癮，但已經身心受創。一代宗師，就此與世長辭。

最後一段劇情，改以霍元甲的徒弟陳真（梁小龍 飾）敘事。陳真本為程天嘯的徒弟，為報仇才拜入霍元甲門下，打算偷取迷蹤拳藝。但在相處的過程之間，陳真被霍元甲的大俠風範所感染。在霍元甲慘死後，陳真矢志為其報仇。最終陳真橫掃虹口道場後，被日本政府處決於「精武會」門前。不過數年後，有人見到他帶著霍元甲的兒子霍東閣浪跡天涯……

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國仇家恨以外的霍元甲傳奇

從上文的脈絡可以見到，《大俠霍元甲》是有意延續李小龍的「精武門」風潮。其中由陳真主導的段落，就跟《精武門》如出一轍。所以《大俠霍元甲》並非一個偶然的創作，而是商業計算下的產物，但這無礙它成為時代經典。因為在「李小龍式」的國仇家恨以外，《大俠霍元甲》還有很多其他的元素。例如在處理霍趙兩家的恩怨上面，就摻雜了不少對宗族家訓的批判。而霍元甲與大奸角龍海生的對立，亦非單純出於民族立場，當中亦有爭奪女主角趙倩男（米雪 飾）的關係。《大俠霍元甲》的成功地方之一，便是將大時代下的正邪對立，與傳統的愛恨情仇相互結合（甚至帶點老套），讓觀眾更易入口。

而在批判傳統價值觀之間，《大俠霍元甲》亦保留了一絲溫情的餘地。例如董驃飾演的霍恩第，雖然性格保守、為人嚴苛，但他對兒子霍元甲的感情，卻同樣是真誠。在人生最後階段，他衷心希望能夠見他最後一面。而侵華的日本武士，亦非一味看輕中國人， 他們也會恪守武道，尊重對手。陳真的愛人王秀芝（魏秋樺 飾），更加是一名日本間諜。

這些描寫除了為熾烈的民族情緒帶來緩衝，某程度亦反映出時代洪流底下，各人立場的無奈。

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北派武打與「截拳道」

至於在動作場面方面，本劇的監製徐小明乃「太極梅花螳螂拳」傳人，而武術指導袁祥仁亦同樣是練習北派武術出身。故此不同於香港常見的南派風格，《大俠霍元甲》的武打設計是以北派為主，比較多跳躍、翻滾的動作，幅度也更為大開大合。大部份的手部動作，都會用盡整個臂展的距離。演員交手時，亦多採用側身的姿勢，讓自己的正身完全對準鏡頭，這樣便能更加突出北派長拳的特點。

稍為不同的是梁小龍，因為他的角色是以李小龍為藍本，所以會刻意模仿截拳道的打法。雖然同樣採取側身站姿，但出手路線較為直接，予人一種快速、實際的感覺。當然要扮演李小龍，後腳踩、側踢等「指定動作」，也是必不可少。這種風格後來一直延伸至梁小龍所主演的《陳真》（1982），該片乃《大俠霍元甲》的正統續作，正是講述陳真帶著霍東閣，流浪四方的故事。

《大俠霍元甲》廣受歡迎之後，「麗的電視」再接再厲，於翌年推出續作《陳真》，打正旗號由梁小龍擔任主角。順帶一提，《大俠霍元甲》其實還有第三部續作《霍東閣》（1984），由錢小豪領銜主演（圖片擷取自YouTube）

萬里長城永不倒

最後，自然不得不提本片的主題曲《萬里長城永不倒》。這首歌由黎小田作曲、盧國沾填詞、葉振棠原唱。歌詞以「萬里長城」和「黃河」作對偶，以中國壯麗的河山景色，描繪出中華民族面對外敵入侵時，所展現的不屈氣魄。當年在香港以至東南亞的華人社區，造成了極大哄動，而中國大陸更是為之雀躍。

當時內地剛實行「改革開放」，台灣以及香港的電視劇慢慢流入中國。對經歷過文革艱苦歲月的普羅大眾來講，這首主題曲讓他們感受到中華民族的復興願景，成為他們建設國家的精神動力。此後，每當李隆基等歌星去內地登台，都會被邀請獻唱這首《萬里長城永不倒》，變相大大提高這批香港歌手的知名度。

而推出《大俠霍元甲》的亞洲電視，亦將這首歌視為它們的輝煌成就，彷似「台歌」一般。相信讀者都還記得，亞洲電視在結束廣播前的一段日子，也是全天候不停播放《萬里長城永不倒》。

時光飛逝，但許多華人的家國夢猶在。成龍以此歌獻唱春晚，也就情有可原。但是在現實的落差底下，卻只換來濃烈的諷刺味道。或許真正令長城不倒的，並非一個「大俠」或一首歌，而是「睡獅」的真正覺醒。