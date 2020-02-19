【MMA】武編周記：因對手犯規而獲DQ勝　算是「玩弄規則」嗎？

在星期日的比賽中，Diego Sanchez被對手Michel Pereira 狂攻，只能苦苦支持。在形勢一面倒的情況下，眼看Pereira 就算不打出KO，去到判定階段也必定能獲勝。只是，在第三回合，Pereira的膝擊擊中了已在地上的Sanchez，這一記違例攻擊，最終令Sanchez因對方DQ而獲勝。

究竟這樣勝出比賽是否「勝之不武」、「玩弄規則」？出現榮譽與勝利的兩難局面， 又是誰的責任？

困境

對於當日的困境，MMAFighting中有一段精彩的描述：

拳證Herzog叫了暫停，並要求籠邊醫生檢查一下Sanchez因違例膝擊而出現在額頭上的傷口後，這位已征戰多年的拳手的指尖忽然觸碰到勝利。他所要做的，就只是說他不能繼續，對方就會被取消資格，而勝利就會屬於他。但整個搏擊運動世界，都預料他會抹去額上鮮血並繼續戰鬥。

類似場景在MMA比賽中已出現了數十次。因為對方犯規，正處於劣勢的拳手可以選擇繼續比賽，或告訴拳證他不能繼續比賽從而獲得勝利。拳手幾乎都肯定會要求恢復比賽。去年三月，當時Anthony Smith 在UFC輕重量級冠軍爭奪戰中，遭到Jon Jones的犯規膝擊。處於不利的Anthony Smith仍然說他可以繼續，最後亦輸掉了比賽。

這是一個高尚的行為，如果Sanchez在周六晚上也這樣做，這不會讓人感到驚訝。畢竟，他是UFC歷來最有「血性」的選手之一，是一位真真正正的鬥士，更曾與B.J. Penn、Gilbert Melendez、Nick Diaz和Takanori Gomi等明星選手打出一場場的血戰。

這就是為什麼當Sanchez 問Herzog「如果我不能繼續下去會怎麼樣」時，大家會感到如此震驚的原因。「會被取消資格嗎？」他問......如果他確實意識到自己被打了一整晚後，那時可以這樣因DQ勝出的話，那麼很難以此說他不是。

Pereira lands an illegal knee on Diego Sanchez.#UFCRioRancho pic.twitter.com/HdO4OdsgQT — MMA India (@MMAIndiaShow) February 16, 2020

勝之不武、玩弄規則

很多人因為他當時說自己不能繼續比賽，而攻擊他，到他的社交網站中說他是懦夫，玩弄規則，說「退賽贏出並非一個搏擊選手應該的行為」。

只是，第一，除了他以外，其實沒有人得知他當時「被犯規」後的真實狀態。

第二，就算其時他可以繼續比賽，如何證明他比賽完結前，都不會受那犯規動作影響，以致身處更危險的境地? 「光榮戰敗」當然鏗鏘悅耳，但痛的傷的不是看的觀眾，而是拳手自己。

第三，規則是公平的，假如犯規的是Sanchez，Pereira 一樣會因為DQ勝出。

第四，所有勝負都是按規則來定的，因為某規則而決定了誰勝誰負，其實正是運動比賽的根本。或者這樣說，只要你參與比賽，就其實已經在「玩規則」。

我們可以說希望Sanchez繼續比賽，也可以說他整場比賽也打得差，但不能說他做錯。

責任誰屬

Sanchez在UFC中已征戰15年，是UFC「當晚最佳比賽」獎金榜中的第二高，過去已證明了他的精神強度。當大家說他是懦夫時，請記得一開始讓這個困境發生的不是其他人，而是犯規的 Michel Pereira 。

只是，沒有人會否認，數日前Sanchez陷入了一個兩難困境：一方是榮譽與掌聲，但對自己的風險很大；一方是勝利，但卻會遭受罵名。DQ交由拳手「選擇」，也就是詢問他能否繼續，其實只會不斷造成這種困境，尤其是遭到犯規攻擊的一方，可能還是在暈眩當中。

但假如把這權力都交給拳證，又會出現其他問題。拳證要終止賽事但拳手說可以繼續打，這事常常見到，雖然有爭議但大家都會認為拳證有權可以終止比賽，所以問題不大。問題是如果出現犯規後「拳證說可以繼續，但拳手說自己不行」的話，應該如何判決。是判無效還是DQ勝 ? 還是極端一點被犯規者「退賽敗」?如果是「退賽敗」的話爭議就一定超級大了，因為被犯規者說自己不能繼續，反而落得敗仗，這肯定是不合理的。

不過，我認為交由現場拳證決定，大概是較好的做法，亦少了很多爭議。而關於「勝之不武」方面，雖然我不這樣認為，但肯定這次事件對Sanchez的聲譽有壞影響，也能理解為何這麼多人這樣想，尤其他過去是那種「受多重傷也繼續打」的拳手。

UFC 安排比賽時，並非只看勝負，他們更看能否吸引觀眾，無疑這個「DQ勝」的決定令Sanchez一向令「勇字當頭」的他蒙上陰影，儘管這種陰影是不必要的。不過主席Dana White在社交網站中也叫Sanchez放心，他能理解當時情況。

但搏擊比賽一向就跟榮譽有所連繫，因為這正是搏擊運動的魅力呀。